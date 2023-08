Suspensión de disculpas públicas para víctimas de represión en León, nuevo acto de violencia institucional

La suspensión de las disculpas públicas que estaban programadas para la mañana de este lunes del gobierno de León hacía las víctimas de la represión policial del 22 de agosto del 2020 en León fue calificada por la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional como un nuevo acto de violencia institucional.

“Lo decimos muy claro, esta posposición del acto es un nuevo acto de violencia institucional de parte del gobierno municipal, la Presidencia Municipal reconoció y la presidenta, el desaseo con el que han trabajado en esta disculpa pública, la falta de pericia política para poder trabajar con todas las víctimas de la represión”, dijo Edith Olivares Ferreto, representante de la organización.

Luego de que la noche del domingo el municipio de León dio a conocer la agenda pública que tendría la presidenta Alejandra Gutiérrez programada para el lunes 21, algunas de las personas víctimas por parte de elementos de la Policía de León en la marcha de mujeres de hace tres años, mostraron su inconformidad mediante redes sociales porque no fueron convocadas al primer evento donde la alcaldesa pediría disculpas por el suceso.

Tras la inconformidad, el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, fue que quien mediante sus redes sociales oficiales de la plataforma X emitió el siguiente mensaje:

“En @municipio_leon estamos comprometidos con el trato igualitario y digno a todas las personas, especialmente a las víctimas, por ello decidimos posponer las disculpas públicas, con el ánimo de llegar al consenso para la reparación integral con motivo de los hechos del 22/08/20”.

Ya por la mañana del lunes, a poco menos de dos horas de que se llevara a cabo el evento, el municipio modificó la agenda en específico el primero evento informando lo siguiente: “Informarles que la disculpa pública referente a los hechos ocurridos en agosto del 2020 que aparece en la agenda de hoy, se va a posponer para incluir a todas las víctimas”.

Las y los representantes de Amnistía se dieron a la tarde de acudir afuera de la Presidencia Municipal de León donde se encontraron con los medios de comunicación. Edith Olivares comentó que contactar a las víctimas es una obligación que tiene el Estado y que ellas no asumirían ese trabajo.

“No estamos dispuestas desde Amnistía Internacional a asumir la responsabilidad de las víctimas, no tienen obligación de negociar entre ellas ni de buscar otras víctimas, es una obligación de las instituciones del Estado, dejamos claro que nosotras desde Amnistía Internacional vamos a seguir acompañándolas a ellas y serán ellas quienes decidan si aceptan una nueva fecha u otras condiciones para la disculpa pública”, añadió.

Sin embargo, Jorge Jiménez Lona comentó que entre las recomendaciones para el municipio no existe una que pida la solicitud de una disculpa pública.

“No trae en expreso la emisión de una disculpa pública, pero si trae en el resolutivo tercero la reparación integral del daño y es escuchar a las víctimas cómo se sentirían ellas reparadas”, aseguró.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que desde un inicio ha sido sensible al tema y que trabajarán de la mano con las 22 víctimas para conocer sus posturas.

“Sobre lo que comentan a ver, nada más para que no haya malos entendidos, desde el inicio yo he sido sensible a este tema en particular, fue un hecho que no sucedió en mi administración y no es el único hecho donde yo he salido a pedir disculpas a hechos antes de mi llegada a la administración”.