León, Gto.- Suman 10 casos de acoso sexual en la Administración de León, de los cuales 6 se han dado al interior de la Contraloría y 4 casos en el Consejo de Honor y Justicia, informó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien dispuso su correo institucional para atender cada situación por la que pasen los funcionarios públicos y actuar de manera inmediata.

“Estoy para escucharlas personalmente me he sentado, he platicado con ellas y lo que hacemos es acompañar en la parte psicológica, en la parte legal y en lo que se requiera, cada caso es diferente, no puedo dar el nombre, hemos sido muy cuidadosos en eso y ahorita tenemos 6 casos en Contraloría, 4 casos en Honor y Justicia”, mencionó.

Agregó que el llamado es muy claro, todos los funcionarios que se sientan vulnerados y que no tengan la confianza de reportar con sus superiores de alguna situación que los esté perjudicando, podrán contactar a la alcaldesa de León en el correo alejandra.gutiérrez@leon.gob.mx.

“El llamado es a quien se sienta vulnerado que esté buscándonos, de entrada pueden hacerlo a través de mi correo alejandra.gutiérrez@leon.gob.mx, personalmente le estaré dando seguimiento”, dijo.

Hasta el momento la alcaldesa no ha podido informar por nombre y cargo a los involucrados porque estaría afectando el proceso de investigación, sin embargo sí destacó que no permitirá ese tipo de situaciones al interior de su administración, por lo que al identificarse las pruebas necesarias, quienes cometan actos de acoso o abuso sexual serán dados de baja de manera definitiva.

Gutiérrez Campos destacó que buscará la mejor manera de estar en contacto con los funcionarios públicos, tanto con mujeres como con hombres, para evitar que en sus equipos de trabajo se den situaciones que afecten su integridad.

“Lo que les he pedido es que mejoremos la forma de comunicarnos también con los ciudadanos y también con los servidores públicos, y lo que les estamos pidiendo es que nos actualicen sus teléfonos para estarles haciendo llegar información nueva a sus equipos, pero sobre todo que me puedan mandar sus quejas, sugerencias y denuncias y podamos estar atendiendo en aquellos casos que no quieren ir con sus superiores, de manera personal estaré al pendiente”, expresó.

Cabe destacar que de manera extra oficial se informó que uno de los casos denunciados por la alcaldesa de León el viernes 28 de enero fue de un instructor de la Academia de Policías, que acosó a una cadete, sin embargo esto no fue confirmado por las autoridades.