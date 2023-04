Suma tres años congelada iniciativa para legalizar la mariguana

León, Gto.- Mientras este 20 de abril diferentes contingentes de personas de diferentes partes del mundo, incluidos los de Guanajuato, salieron a las calles a celebrar el marco de la conmemoración del consumo de mariguana, legisladores panistas declararon que la ley está congelada por el gobierno federal.

El diputado federal panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que la legalización no es una estrategia de combate a la inseguridad para México y añadió que la mariguana es legal en México con ciertas restricciones, pero que hasta el momento no ve un escenario que pueda dar pie, para que se regularice desde otros ámbitos.

“Que la legalización de la mariguana vaya a conducir a la paz, no conozco un sólo país en que esto haya ocurrido, entonces no creo en eso, sin embargo, se aprobó en la Cámara de Diputados, está en el Senado y de ahí no ha pasado y dudo que vaya a pasar”, dijo.

El panista comentó que su debate es en contra porque causa muchos daños sobre todo cuando se trata de menores de edad.

“No veo yo un escenario legislativo que ya vaya a permitir regular, ojalá. Dice el presidente que no va a prohibir, pues tampoco abona a su bancada para que pueda seguir esto adelante (...) Como legislador el debate aquí en el Congreso fue en contra, yo creo que es un tema que causa daños, sobre todo, si un adulto quiere fumar está en su derecho de lo que quiera hacer, pero si es un adolescente, un niño está droga sí daña y debería estar prohibido”, agregó.

Por su parte la senadora Alejandra Reynoso lamentó que después de que los senadores de Morena aprobaron el dictamen sobre la nueva Ley para el uso lúdico de la marihuana, sean ellos mismos quienes no saben qué hacer con el tema.

Recordó que la Ley General de Salud establece que las personas pueden portar hasta 5 gramos de marihuana para uso lúdico, “pero no se ha dictaminado y sigue trabado en la legalización, desde la producción, comercialización y el proceso para uso lúdico, incluso el aumento del gramaje, eso se pasó a diputados, deshicieron el dictamen y regresó al Senado, pero no se ha tomado el tema porque no tiene claridad Morena y el gobierno federal de lo que quieren hacer”.

Concluyó que, en el 2020, por un lado el presidente dijo que no estaba de acuerdo y ese mismo día envió a funcionarios de gobierno a operar para su aprobación, “en el Senado lo aprobaron, pero el PAN estuvo en contra, debido a que no cumplía con el propósito, desde entonces no se ha presentado un nuevo dictamen, el uso medicinal fue aprobado hace 5 años, pero está pendiente el uso lúdico y su proceso”.

Como ya es usual durante los últimos años, cada 20 de abril se realizan marchas y movilizaciones solicitando a los gobiernos la despenalización del consumo de esta sustancia, especialmente si se trata de la medicinal.

La fecha emblemática se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California (Estados Unidos) denominado “Los Waldos” se reunían a las 4:20 al terminar sus clases para fumar marihuana.

