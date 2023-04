“Me llevó la policía por traer una pizca de mota y una pipa”

León, Gto., (OEM-INFORMEX).- Pepe Ramírez se considera un plant lover -fanático de las plantas en español-, no sólo las disfruta como decoración, en el caso de la marihuana, además de sembrarla la usa de forma recreativa. Su particular gusto lo llevó unas horas a la cárcel, fue acusado de faltas administrativas. Portar “solo una pipa y la mitad de lo que cabe en una pizca de cannabis”, lo llevó a vivir el peor momento de su vida.

“Traía lo que cabe entre la yema de mi dedo pulgar y el índice, esa cantidad tan mínima. Ni siquiera era un gramo de marihuana lo que yo llevaba en mi estuche el día que me llevaron al bote”, recordó Pepe de su experiencia.

Esa noche Pepe salía de trabajar cuando fue abordado y revisado por elementos de la Policía Municipal de León. No estaba cometiendo un delito, solo estaba caminando en medio de una solitaria calle, lo que lo hizo sospechoso. Para los elementos en ese momento cualquiera era sospechoso, en el perímetro que patrullaban, minutos antes se había registrado una persecución con sujetos que reaccionaron de forma violenta a la presencia de las autoridades.

A Pepe se lo llevaron porque al revisarlo tenía su pipa en la mano. “Te cachamos a punto de fumar y eso no se puede”, le dijeron los oficiales.

Al ser subido a la patrulla fue esposado, como cualquier otro delincuente. Recuerda que tenía miedo, no confía en las autoridades por los casos de abuso que frecuentemente se escuchan entre la sociedad. En particular temía también por sus pertenencias, le fueron retiradas y llevaba una suma importante de dinero, propiedad de su mamá.

Esa ha sido la única ocasión en la que Pepe a sus 34 años, ha pisado la prisión, en este caso, los separos. Su captura la considera absurda, pero reconoce que la falta de información no le permitió anticipar su captura.

Aunque Pepe les argumentó una y otra vez que llevaba poca marihuana, los oficiales cumplieron su deber. Pepe no cuenta con el permiso que lo pudo salvar del paseo de una hora a bordo de una patrulla municipal.

“El oficial me dijo que no había forma de que no me llevara, ellos dijeron, ‘es que traes mota y eso está prohibido, te tenemos que llevar’, y me subieron a la camioneta”, recordó Pepe.

En el jardín de Pepe las plantas de marihuana resaltan sobre el resto. La altura de las sembradas para su autoconsumo, suelen alcanzar el metro y medio. Son las mismas semillas obtenidas en su cosecha las que reproduce, aunque reconoce que la primera vez sí tuvo que comprar a un “dealer”.

El 20 de abril de cada año se celebra el 4:20 o el Día de la Marihuana, sin ser un día oficial, los usuarios lo celebran cada año como símbolo de lucha por su despenalización. La historia de esta fecha remonta a 1971, cuando un grupo de estudiantes de California, EE.UU, conocidos como “Los Waldos”, se reunían entre clases, exactamente a las 4:20 para fumar marihuana.

Lo que dice la Ley

En junio de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el consumo lúdico-recreativo de la marihuana, noticia que a Pepe le motivó a trasladar su dosis personal entre los lugares que frecuenta. Nunca indagó en la reforma, pues ésta argumenta que hay que tramitar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS). Este permiso avala que la marihuana a consumir por el usuario sea de autocultivo o en su caso, sus derivados estén legalizados por la COFEPRIS.

Cinco artículos de la Ley General de Salud fueron declarados inconstitucionales, “por considerarlos violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad”, argumentó la resolución aprobada por la SCJN.

Desde que se publicó la resolución, no es necesario ampararse para acceder al permiso de consumo adulto, únicamente, ante la COFEPRIS.

¿Cómo, para qué y quiénes funciona el permiso?

El permiso se expide únicamente para personas mayores de edad, es de uso estrictamente personal. Permite sembrar, cultivar, cosechar, transportar, transformar, preparar y poseer legalmente cannabis.

Con este permiso no se permite comprar, importar, comercializar, distribuir, suministrar ni regalar cannabis.

El consumo debe realizarse de manera responsable: está prohibido consumirla frente a personas menores de edad y en espacios públicos. Tampoco se pueden manejar vehículos o maquinaria peligrosa bajo sus efectos ni hacer actividades que puedan poner en riesgo a terceros.

¿Me pueden detener por llevar poca marihuana?

En Guanajuato si no cuentas con un permiso de la COFEPRIS para el consumo lúdico-recreativo de la marihuana, sí te pueden llevar a prisión sin importar sea poca o mucha. Será un Juez Cívico quien determine si se te procesa por narcomenudeo o por una falta administrativa, de acuerdo a la cantidad localizada entre tus pertenencias.

En enero de 2022, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado, explicó en exclusiva para Organización Editorial Mexicana que la permisión para el uso lúdico de la marihuana no implica que las personas puedan consumirla en la calle o hacer libre trasiego.

“Al que veamos con marihuana lo vamos a detener y nos lo vamos a llevar ante el Ministerio Público, porque no cambió absolutamente nada. El permiso es lúdico, es fumar en privado, pero falta la normatividad para saber dónde es público y dónde es privado”, dijo Cabeza de Vaca.

Explicó que los reglamentos municipales dicen que el que se consuma marihuana en la vía pública es una falta administrativa “no hubo cambio en eso”, remarcó.

Así que en Guanajuato te pueden llevar a prisión por solo portar un porro.