Sonideros preparan su séptima peregrinación anual

León, Gto.- (OEM-Informex).- No hay lucro, no hay estigmas, no hay discriminación, todos son bienvenidos a la Peregrinación Sonidera de León 2022 que lleva por lema “¡Une tu voz a mi voz!”.

El miércoles 19 de octubre a las 9:30 de la mañana, el gremio sonidero se reunirá en Explora para partir al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Obregón, como un acto fe y devoción para agradecer por las bendiciones y protección recibida de la patrona de todos los mexicanos.

Además, por primera vez vendrán las imágenes de la Virgen de Guadalupe que peregrinan en la Ciudad de México, así como una vasta comitiva de ese lugar que se suman a la de León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El origen

José Manuel Ramírez, presidente del comité organizador, en el que participan alrededor de 15 personas, contó que esta idea es una réplica de la peregrinación que, desde hace 21 años, realizan los sonidos de la Ciudad de México.

“Hace aproximadamente 12 años, íbamos a México a esa peregrinación, íbamos de aventura y vimos que se hacía padre, de hecho en ese tiempo no teníamos la organización formada de sonideros en León”, recordó.

Al principio les costó ser tomados en cuenta por la comitiva de CDMX, hasta que hace ocho años también se comenzó a realizar en San Luis Potosí y ahí tuvo acercamiento con los organizadores a quienes les externó su deseo de hacer lo mismo en la Capital Mundial de la Piel y el Calzado.

“Me dijeron ‘¡órale, si te apoyamos!, pero hasta el otro año’, y les dije que sí que yo la quería hacer en octubre, un mes antes de la de ellos y de ahí comenzó hace siete años esto”, agregó.

El primer año participaron no más de 300 personas, por lo que el crecimiento a lo largo de este tiempo ha sido muy satisfactorio para los involucrados, pues reafirman que lo están haciendo bien y sobre todo por fe, que fue lo principal que destacaron los precursores de la Ciudad de México.

Local Festival Cervantino 2022: lugares para visitar a menos de 2 horas de Guanajuato capital

El ambiente

A través de la animación, del baile, porras y la cumbia, los sonideros caminan hacia al altar de la virgen morena para agradecer sus bendiciones y protección.

Aunque el gremio se reúne en esta fecha en especial, todas las personas están invitadas a sumarse, pues es un ambiente sano y familiar que comparten con la sociedad, pero sin perder de vista su objetivo principal: la fe.

Cada año participan sonideros de San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato y esperan también a los de Tlaxcala. Del estado, los municipios con mayor participación son Guanajuato capital, Silao y León como anfitrión.

“¡Gracias virgencita!”

Al llegar al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, participan en una misa de acción de gracias en punto de las 12 de la tarde.

Luego disfrutan de una reunión-baile que este año se realizará en el salón Margaritas, un espacio representativo para el ambiente sonidero. La Raza y La Cumbita, son algunos de los sonideros que compartirán su música en esta celebración.

Sueño hecho realidad

Cuando tenía 10 años José Manuel llegó de Silao a vivir a León, donde conoció los sonideros, soñando algún día convertiste en uno de ellos, sueño que desde hace 15 años hizo realidad con la ayuda de sus papá.

“Me hace feliz tener al público contento. Nos han tachado de violentos, pero en bailes de banda, troqueros o de otro género se han peleado, no tiene que ver con la música, si pasa también, pero no siempre y en todo momento porque nos une la música y el baile”, comentó.

Dijo que las características que tiene que tener un sonidero, es la locución y la música, tampoco tiene que ver la vestimenta, pues en el gremio lo que importa, es lograr que todos se la pasen bien.