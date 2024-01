Son 20 los desarrolladores inmobiliarios que tienen pendientes con el municipio de León

León, Gto.- El secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que en la actualidad hay un padrón de 20 desarrolladores inmobiliarios que tienen pendientes con el municipio como la construcción de puentes y escuelas en zonas como Cumbres la Gloria y Brisas del Campestre luego de la construcción de viviendas.

El funcionario añadió que además hay cinco casos en litigio y tras haber sido demandados se les suspendió el derecho de construcción. En el caso de Cumbres la Gloria explicó que la empresa ya desapareció, pero tienen una garantía de un terreno y ya se está trabajando el proyecto ejecutivo para la construcción de un puente peatonal.

“Esa empresa por ejemplo ya desapareció, hay una garantía, estamos en un tema legal, pero no estamos esperando hasta que se resuelva el juicio, se está haciendo el proyecto ejecutivo de ese puente y en cuanto esté listo se le estará asignando recursos, es un puente que cuesta más de 50 millones de pesos y que va a generar seguridad porque hay escuelas del otro lado del cerro y los niños no pueden cruzar porque no hay banquetas”, dijo.

Esto luego que en sesión de Ayuntamiento de este jueves, la regidora Lucía Verdín Limón exigió al gobierno municipal que entregue un informe de cuántas empresas inmobiliarias tienen obligaciones pendientes desde el 2009.

En el caso de Brisas del Campestre, Jorge Lona añadió que pronto se realizarán las escrituras para que se construya una escuela con un recurso por parte del gobierno del estado de 200 millones de pesos.

“Estamos exigiendo ahorita lo de la secundaria y eso va muy avanzado, entiendo que a ella le llegó una solicitud, pero nosotros ya lo venimos haciendo desde que arrancó la administración (...) La escritura de la escuela les comentó que ya está prácticamente para subirlo a comisión, Ayuntamiento y el estado ya tienen el recurso para iniciar la construcción”, agregó.

El funcionario aseguró que se trata de una secundaria grande que no sólo va a beneficiar a los vecinos de la colonia sino a toda la zona.