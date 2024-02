Snoopy no estuvo en el desfile pero ya llegó a la Feria de León

León, Gto.- El globo gigante que desfilaría al estilo New York por las calles de León que mide 8 metros de altura y 5 metros de ancho, ya está en la entrada principal de la Feria Estatal de León listo para que te tomes tu foto de recuerdo.

Fue el pasado domingo 21 de enero que para conmemorar el 448 aniversario de la ciudad se anunció el desfile “Gigantes en el Aire 2024” el cual se ha presentado en ciudades como Nueva York, McAllen, San Diego, Guayaquil y Panamá.

Pero el Snoopy que era de los más esperados no se presentó debido a un contratiempo ya que no se pudo inflar por el poco espacio que había “Fue un tema del inflado del globo que digamos hubo un contratiempo con un poco de espacio y no alcanzó a salir ese globo” así explicó el presidente del Patronato de la Feria de León, David Novoa Toscano,

UBICACIÓN DEL SNOOPY

Son diversos globos los que se encuentran montados para que todos los visitantes tengan una increíble experiencia pero el perrito consentido se encuentra exactamente justo a la muñeca gigante Lele, hay que recordar que Querétaro es el estado invitado.

Para poder llegar a la figura te tienes que dirigir hacia la entrada principal, justamente frente al Domo de León

En la Feria, la mayoría de los visitantes tiene gran conexión con este perrito porque se ha convertido en un símbolo de la amistad, la lealtad y humor, pero también es de los favoritos de los niños por ser simpático y porque lo reconocen por la televisión.

“Yo creo que es increíble y que mejor que tomarme una foto con Snoopy ahora quien sabe si el año pasado vuelva a venir”. No tuve la oportunidad de ir al desfile pero en caso de asistir sólo era para ver a este gran personaje”, dijo Belén de 18 años de edad.

HISTORIA DE VIDA

Snoopy fue creado en el año 1950 por el historietista Charles Schulz, es un perro de la raza Beagle e hizo su debut el 4 de octubre, en sus primeros dos años de existencia el mejor amigo de Charly Brown caminaba sobre sus cuatro patas y fue completamente mudo pero a través del tiempo fue adquiriendo características más humanas