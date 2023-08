Sin fecha para nuevas jornadas de vacunación antiCovid en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que el estado aún no tienen una fecha próxima para la aplicación de refuerzos de vacuna antiCovid en los municipios.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista, el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato, afirmó que actualmente no existe ninguna política pública en el país que indique que se tiene que aplicar otra vacuna, sin embargo, sería deseable que al igual que se hace en el caso de la influenza, se pueda aplicar un refuerzo a sectores vulnerables.

Guanajuato sigue sin aumento en contagios.

“Aún no tenemos nada de información, eso tendría que llegar desde la federación y hasta el momento no hay, así como tampoco para menores nos han dado a conocer políticas públicas para cumplir con su vacunación”, aseguró.

Te recomendamos: Descartadas nuevas jornadas de vacunación contra la Covid-19

Daniel Díaz Martínez explicó que si bien, hasta este momento, en el estado no se ha visto una tendencia a la alta en contagios, ni defunciones por el virus del Sars-Cov2, esto no exenta de que pueda haber un repunte durante la temporada invernal, principalmente en adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

“Hasta este momento, no nos tienen reportado un incremento de casos, si sigue habiendo casos como habrá ya otros casos por otros temas respiratorios, pero hasta el momento no, por lo que nos mantenemos al pendiente para no esperar a que lleguen”, detalló.

Por ello, el funcionario estatal estatal hizo un llamado a las y los guanajuatenses a continuar con las medidas de seguridad sanitarias, es decir con el constante lavado constante de manos, la utilización de alcohol en gel y en caso de síntomas no presentarse al trabajo o escuela sin antes haber acudido a recibir la atención correspondiente.

“Es necesario decirle a la población que hay que seguir lavando las manos, que no nos toquemos los ojos, nariz o boca o seguir usando el gel antibacterial no solamente por Covid, sino por cualquier enfermedad respiratoria”, agregó.