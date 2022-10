Guanajuato cuenta con vacunas para proteger a la niñez

Guanajuato sí cuenta con vacunas para niñas, niños y adolescentes, pues si bien éstas han llegado de manera tardía, fue gracias a la gestión que hicieron las autoridades estatales para contar con los biológicos.





El Secretario de Salud comentó que Guanajuato sí tiene vacunas.





Así lo dio a conocer el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que ha estado en comunicación con otras secretarias y secretarios del país para conocer esta situación y comentó que algunas de las vacunas escasean en el país, sí se cuenta con ellas en el estado.

“Nosotros hicimos gestiones y llegaron. He estado en comunicación con otras secretarias, con otros secretarios en el país y no a todo mundo les llegó BCG completo, no a todo mundo le llegó hepatitis y no a todo mundo le llegó para virus de papiloma humano, además de la hexavalente, pero nosotros sí tenemos”, dijo el secretario de Salud en entrevista.

Daniel Díaz Martínez comentó que, aunque Guanajuato sí traía un rezago en cuanto a vacunación, se pudo paliar esta situación, gracias a que hubo gestiones para solicitar los esquemas que faltaban.

“Yo creo que somos de los estados que en este momento fuimos privilegiados para poder atender el rezago que traíamos en cuanto a vacunas y lo único que tienen que hacer las personas es ir a su centro de salud, al IMSS, al ISSSTE, llegan en menor cantidad, pero ahorita hay en Guanajuato”.

En Jalisco y Tamaulipas, por ejemplo, no hay vacunas contra el tétanos y DPT y esta situación, la tarde del viernes, se había replicado en al menos otros seis estados del país.