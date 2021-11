¡Sin esperanza! Derriban todas las casas en Jardines de Capellanía

Una estela de polvo, se levantaba sobre los caminos de terracería y los campos de cultivo, ubicados en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de Capellanía. La razón, las 25 casas que conformaban la colonia fueron demolidas por máquinas, luego del desalojo que sufrieron los habitantes la mañana del miércoles.

A las seis de la tarde del miércoles, al menos unas siete familias aún tenían todos sus muebles en un baldío ubicado a un costado de las vías del tren. No sabían dónde iban a meterse y donde resguardarían sus bienes.

Dejaron sus muebles

“Algunos, buscaron una casa y rentaron rápido, mientras esto se resuelve, otros pidieron ayuda con familiares y los que no tuvieron de otra, dejaron aquí sus muebles, en medio de la nada, con el peligro de que se los robaran”. Expresó Juan Robledo.

Además, los vecinos denuncian que en esa zona, se realiza mucho el robo de combustible, por lo que era peligroso que alguien se quedara cuidando los muebles.

“Aquí hay mucho “huachicolero”, ellos sabemos que trabajan en la noche y andan armados, si veían algo aquí nos pueden hasta disparar, aparte de que ya hace mucho frío, ya no se aguanta”. Explicó una vecina.

Convocan a reunión

Los vecinos informaron que este jueves, se reunirían por la tarde, para saber qué es lo que van hacer y cómo se van a organizar.

“Nos vamos a reunir, vamos a ponernos de acuerdo, las casas ya las destruyeron todas, ya no quedó ninguna. Vamos a ver cómo podemos recuperar primero nuestros terrenos y también pelear para que nos paguen todo lo que gastamos en construirlo, tenemos escrituras firmadas por notarios, nuestra compra fue legal”, insistió Isabel Reyna.

Destruyen camino

Los afectados comentaron, que las mismas máquinas que derribaron la zanja, hicieron zanjas en el camino de acceso al fraccionamiento, para evitar que los vehículos pasarán.

“Solo pueden pasar con bicicletas, pero caminando, ni motos ni carros ni camionetas pueden, los hoyos son muy grandes. En la noche ya no se veía nada, solo la torreta de una patrulla, no sabemos si había más porque no pudimos pasar, pero no dijeron que ahí se quedaron policías municipales y la Guardia Nacional, cuidando que nadie pasara”. Expresó Juanita Carranza.

Otros de los vecinos, informaron que toda la noche escucharon balazos, provenientes del fraccionamiento. No supimos si fueron ellos u otras personas, pero sí se escucharon muy seguido.

En contexto

Los 25 lotes, fueron comprados por los afectados hace casi 20 años y comenzaron a construir ahí sus viviendas. En febrero de 2020, llegó un actuario a desalojarlos, pero los habitantes se opusieron y enseñaron sus escrituras.

El juicio siguió y el miércoles, con una orden de desalojo de una Jueza Tercero de lo Penal, el actuario Humberto García, encabezó la demolición de las casas, con apoyo de la Fuerza Pública, conformada por la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional.