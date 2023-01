Siguen recibiendo atención médica en el IMSS, ocho de los lesionados de Compostela

Son ocho pacientes los que continúan siendo atendidos en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde uno de ellos se reporta como grave, así lo declaró Marco Antonio Hernández, delegado del IMSS en Guanajuato.

“Son ocho los pacientes, todos están aquí en León, dos en el hospital 58, cuatro en la T-1 y dos en el hospital T21 de San Miguel, estos requieren cirugías y rehabilitación; recibimos alrededor de 15 pacientes, entraban y salían pacientes, al principio recibimos a 11 pero había pacientes que no tenían seguridad social y se trasladaron a la secretaría de salud”, mencionó Marco Antonio Hernández, luego del cuestionamiento del estatus clínico de los accidentados en Nayarit.

También señaló que hubo pacientes que venían a la ciudad de León y en el traslado de Nayarit a la ciudad zapatera fueron desviados al centro médico de occidente debido a la gravedad de sus heridas y una vez que estos fueron estabilizados continuaron su traslado.

“No tengo reporte de defunciones, estamos muy cerca de las familias porque es una tragedia lo que sucedió con algunas familias, les pedí a todos los equipos directivos que fueran muy empáticos, muy sensibles, mucha cercanía allí con ellos”, explicó el delegado del IMSS en Guanajuato.

Marco Antonio Hernández aseguró que luego de las intervenciones médicas, a las personas lesionadas en ese lamentable accidente, les costará varios meses recuperarse tras la rehabilitación.

“Hay una persona una persona que se va a trasladar a la T1 para una cirugía de columna, después de la cirugía de columna requiere al menos un mes de recuperación y después vendrán otros dos meses, tres meses de rehabilitación, estamos hablando de cuatro meses entre cirugía y rehabilitación, ver secuelas, verificar si todo consolidó adecuadamente, si no requiere otra cirugía, que no haya ninguna infección, es una situación delicada y vamos a estar allí nosotros muy cerca de ellos”, explicó.

En cuanto a los lesionados que ya fueron dados de alta, mencionó que ya están estables, debido a que sólo presentaron lesiones leves como golpes, mientras que las personas que tuvieron fracturas ya fueron operados y no fueron lesiones complejas.

“No es lo mismo una cirugía de un cúbito y un radio en el antebrazo que una cirugía una fractura de vértebras de la columna, son componentes diferentes y requieren diferentes abordajes, entonces las elecciones más graves les lleva más tiempo recuperarse”, dijo.

Sobre el apoyo psicológico, Marco Antonio destacó que dentro del paquete de atenciones médicas de la institución, se ofrece la atención médica por parte de psicología y psiquiatría, por lo que dependerá de cada una de las familias de los lesionados el tomar acciones disponibles de estas características.

“Tenemos un paciente grave, no hay datos en este momento que nos indiquen que pueda perder la vida, pero por la gravedad se puede inestabilizar en cualquier momento y tener una evolución diferente, una persona lesionada en muchas ocasiones no muere por las decisiones, si no muere por complicaciones”, finalizó Marco Antonio.