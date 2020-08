Siguen guardados 300 camiones del SIT

León, Gto.- Después de casi cinco meses de pandemia, el Sistema Integrado de Transporte de León tiene parados 300 camiones porque sus choferes son personas vulnerables ante el Covid-19.

La regidora priista Vanessa Montes de Oca cuestionó al director de Movilidad, Luis Enrique Moreno, respecto a que durante la pandemia "sólo nos informan de porcentajes de ocupación en los camiones pero no hemos hecho más".

Las respuestas, sin embargo, las dio el presidente de la Comisión de Movilidad, Salvador Sánchez Romero, quien justificó que es imposible evitar las aglomeraciones en el transporte público, pues "estas unidades y todos los sistemas en el mundo están diseñados para operar masivamente".

La regidora del PRI hizo referencia a las quejas que usuarios manifiestan por lo "amontonados que van" y la frecuencia con que pasan las unidades. "Tendríamos que repensar en otro tipo de servicio que en este momento no se puede, porque este sistema está pensado para ser masivo", insistió el también regidor Sánchez Romero.

“Es que no le entiendes o no le quieres entender, Vanessa”, le dijo Salvador Sánchez. “No. Sí le entiendo Chava; sí le entiendo”, respondió la priista en tono enérgico y molesto.

La discusión subió de tono cuando el director de Movilidad del municipio, Luis Enrique Moreno Cortés, informó que debido a la pandemia no se ha realizado la revista físico-mecánica a los mil 750 camiones del SIT.

Moreno Cortés explicó que con la contingencia sanitaria están paradas 500 unidades de transporte y que el personal de su dirección se encuentra realizando labores que tienen que ver con Covid-19 y que por lo tanto, solo se haría una revisión al año y no dos como marca el reglamento.

Moreno Cortés aclaró que hasta mates de marzo tenía un avance de 40%, pero para evitar aglomeraciones en los patios de las empresas concesionarias se dio una pausa, además de que estaban 500 camiones sin utilizarse y eso afectaría más la frecuencia de las rutas.

Fue entonces cuando la regidora Montes de Oca le cuestionó. "Eso fue hace tres meses. Si hoy ya están trabajando las taquilleras y los choferes, no veo por qué no hacerlo; es una cuestión de seguridad verificar que los camiones estén en condiciones".

Fue el regidor del PAN, Sánchez Romero quien aclaró que ya no son 500 unidades, sino 300 y Moreno Cortés asintió.

"Hay mucha gente que está pidiendo trabajo y después de 3 meses me parece increíble que no tengan gente trabajando... nos estamos quedando muy cortos", le respondió la edil.

Agregó que "estamos hablando de la movilización de 600 mil personas y ¿no tenemos choferes, ni campañas para contratar gente y capacitarla? Nos falta mucho por hacer, nos falta frecuencia; tenemos a la gente encimada y amontonada, gente que espera 40 minutos a que llegue el camión para abordarlo y ¿los camiones guardados?".

"Lo entendí hace tres meses porque todos estábamos en una situación en que nos sorprendió la pandemia, pero hoy es la nueva normalidad y ¿qué estamos haciendo en la nueva normalidad? Ahí es cuando digo que no estamos haciendo suficiente… nos estamos quedando muy cortos en acciones", les reprochó Vanessa Montes de Oca.

"Tenemos que ver la nueva realidad; si tenemos camiones parados porque no tenemos personal y no estamos buscando más personal, es una acción que se tiene que valorar", reiteró la regidora que no encontró eco en sus compañeros de Comisión ni en el director de Movilidad.