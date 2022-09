San José del Tanque tiene agua para un mes

León, Gto.- El agua está por acabarse. Vecinos de San José del Tanque y siete comunidades cercanas, temen quedarse sin nada. En los últimos años, la misma incertidumbre acecha una y otra vez. Hasta antes de la lluvia del lunes 15 de agosto no había caído una sola gota, el poco líquido que continúa en la presa es del año pasado y es para abastecer solo por un mes a sus habitantes. Dos lluvias han caído en este año y la preocupación aumenta porque la presa se está secando.

“Tenemos agua como para un mes, pero no perdemos la fe en que llueva, en este año ha llovido dos veces y seguimos esperando… las lluvias se han recorrido porque las esperábamos desde junio pero no llegaron”, comentó Silvia Hernández, vecina de San José del Tanque.

El lunes 15 de agosto cayó el primer torrencial, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que San Felipe fue una de las zonas que más llovió, sin embargo la presa de seis metros de profundidad continua vacía y eso tiene triste a residentes de La Ceja, Portero de la Cruz, San José del Tanque, Providencia de Guadalupe, El Llano, El Salto y La Loma por la realidad que enfrentan, pero continúan con la esperanza de que estás poca lluvia los va a subsanar.

San José del Tanque tiene 373 personas; Palo Colorado cuenta con 434 ciudadanos; El Salto es de 28 habitantes; La Loma posee una población total de una persona; en San José del Llano habitan 137 lugareños; Providencia de Guadalupe es de 748 personas; en El Potrero hay 122 moradores; La Ceja tiene alrededor de 393 vecinos; y en San José del Tanque viven 373 personas, la mayoría se abastecen de la presa ubicada a la altura de está última comunidad.

“Los que tienen dinero hacen una cisterna en su casa y compran pipas, los que no, conectamos mangueras que nosotros compramos a la presa para obtener agua”, mencionó la señora.

La sequía no es solo de este año, la han padecido por décadas. Por esta preocupante realidad, cada temporada de lluvia para los vecinos de las comunidades de San Felipe las gotas del cielo son una pizca de vida. Saben que sin este vital líquido no sobrevivirán y eso ya se ve en sus animales, los corrales de los ranchos lucen vacíos, se han visto obligados a vender sus animales al no tener alimento y bebida para mantenerlos sanos. Las carnes, huevos, leche y otros alimentos de origen animal difícilmente se dan. La falta de agua ha causado que sus habitantes cambien el trabajo de campo por la albañilería y los más jóvenes emigren a Estados Unidos.

La realidad de cada año ha provocado que los habitantes de estas zonas rurales se preparen para la sequía. Ya se las han ingeniaron para colocar una red de tubería pvc en las azoteas de sus hogares, para así canalizar el agua pluvial a baldes y tanques. Este les permite tener un guardadito para no tocar la de la presa y ocuparla una vez que pase la temporada.

Guanajuato está cerca del Día Cero, es decir se queda sin agua disponible para los diversos usos también, es el segundo estado amenazado a nivel nacional que sufre de estrés hídrico.

El titular de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García León, informó que el estado tiene un déficit anual de alrededor de 900 millones de metros cúbicos de agua, pues mientras se extraen alrededor de 4 mil millones, los escurrimientos apenas rondan los 3 mil 100 millones.

En San José del Tanque el gobierno del estado instaló dos tinacos a un costado de una escuela, de los cuales pueden tomar agua pero tiene restricciones, estos dos son cuidados como un tesoro.

Al no tener acceso y porque su suministro es limitado, vecinos de este y otros ranchos excavaron, colocaron mangueras negras que van directo de la presa a su llave porque es un lujo tener cisterna y comprar una pipa que tiene un costo por encima de los 500 pesos.

El agua no es potable, sale en color negro y con basura almacenada de la presa no es apta para tomar, sin embargo, tienen un oasis en el desierto gracias a un vecino que les regala una vez por semana hasta 2 mil litros de agua por familia una vez a la semana.

Oasis del desierto

El oasis se encuentra en un rancho privado, el contraste es notorio ahí se alcanza a notar que en medio del desierto, ese lugar está lleno de vida, las hojas de la flora es verde, ahí sembraron y sí se dará cosecha, por qué, porque está el “oro líquido”.

Dicen pobladores que el propietario es un señor de aproximadamente 70 años quien tiene un pozo y les regala agua potable para consumo y preparar alimentos, platicando con ellos están preocupados porque explican que dentro de las tierras de “El Señor” hay un manantial, aunque se desconoce su dimensión, el agua se extrae con bomba eléctrica.

“Si no hay luz no hay agua, es otro problema que enfrentamos, sobre todo en tiempo de sequía porque decenas de familias están formadas por el agua y a veces no hay”, mencionó J. Silvestre.

Pero la incertidumbre continúa, no saben si todo el tiempo habrá líquido para las comunidades ya que conversando con los trabajadores de “El Señor”, mencionan que tienen la orden por parte del propietario de regalar siempre el agua, pero no se sabe si su palabra se va a respetar el día que ya no esté.

Cabe señalar que San Felipe se encuentra en el centro de León y de San Luis Potosí, pero la mayoría de sus habitantes prefiere acudir a esta última ciudad, sin embargo, autoridades de gobierno revelaron que San Luis Potosí vive una grave situación de sequía.

La dirección local en Conagua señaló que las lluvias en los dos últimos años han sido menores a la media anual, lo que ha generado crisis en la huasteca potosina con riesgo de afectar los parajes y cascadas, así como el abastecimiento a la población, además cuenta con 19 acuíferos de los cuales, ocho están sobre explotados y dos se encuentran en situación de salinización.