Con la advertencia de que “si no lo usas te mueres o matas a alguien”, el Observatorio Ciudadano de León lanzará una campaña de cien días para la promoción del uso correcto de la mascarilla y el cumplimiento del resto de las disposiciones para contener los contagios de coronavirus.

La presidenta del OCL, Rocío Naveja dijo que “no se vale que por quien no desea usarlo, alguien esté hospitalizado, muera o pierda su trabajo por estar infectado”. Naveja Oliva llamó a los aficionados al futbol a no ir a las inmediaciones del estadio con motivo de la final y deslinda a la autoridad municipal, pues asegura que “tampoco es válido distraer a los policías, vigilando que los ciudadanos se protejan del Covid-19. No están para eso”.

La iniciativa ciudadana, afirma es para concientizar sobre las consecuencias en salud, pérdida de empleos y pobreza que está dejando la pandemia. Explicó que la actitud que se observa en algunos ciudadanos se debe a la poca paciencia que tiene el ser humano, pues está acostumbrado a sentir la cercanía, los abrazos, la libertad y la independencia.

Sin embargo, Naveja Oliva, destacó la importancia de hacer conciente que usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos y no salir más que para lo necesario, “es un tema de vida o muerte y es una responsabilidad colectiva”.

Cuestionó a los aficionados del León que desde hace varias semanas reciben al equipo en las afueras del estadio. “¿Qué afán de poner en riesgo su vida y la vida de los demás?”.

Comentó que desde el Observatorio Ciudadano se ha puesto en contacto con la directiva del Club León y con líderes de las porras para que promuevan no asistir este sábado que se juega la final del futbol mexicano.

“El deporte es una pasión pero también la vida es una pasión y debemos cuidarla. Debemos entender que si no me cuido, me puedo morir o contagiar a alguien y matar a otra persona”, afirmó

Expresó su malestar por los jóvenes que acuden a fiestas o reuniones, ya sea en lugares públicos o privados, por quien en la calle, sin conocer a nadie no guardar la distancia y pidió “no escupir en la vía pública; debemos pensar en las personas que se transportan en sillas de ruedas y con sus manos mueven las ruedas”.

Sobre el papel de la autoridad, Rocío Naveja indicó que no es posible que la Policía se distraiga en este tema. “Tenemos mil 700 elementos y somos un millón 800 mil habitantes, más 200 mil de población flotante. La autoridad es insuficiente. Debemos entender los leoneses que no podemos sacar de sus funciones a los policías”.

“Debemos entender que si porto correctamente el cubrebocas, no voy a morir y no voy a matar a nadie. Esto es un tema ciudadano, no solo de la autoridad. Debemos hacer conciente que si enfermamos iremos al hospital y ya no hay espacio; entonces no exijamos después. Basta de exigir a la autoridad que me cuide, basta al asistencialismo, basta de ser apáticos e irresponsables; tenemos que ciudadanizarnos”, manifestó.

La campaña será lanzada este viernes, junto con una conferencia ofrecida por el doctor José Angel Cordova Villalobos.