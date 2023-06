Sequía del 2023 no se presentaba desde hace más de 20 años: Sapal

León, Gto.- Durante la presentación del proyecto de descarga indirecta de agua tratada por parte del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) Enrique de Haro Maldonado, titular de la paramunicipal, comentó que en León se está presentando una sequía histórica que no se vivía desde al menos más de 20 años.

Calificó la situación como crítica que los pone a temblar porque ha llovido muy poco durante la temporada y los reportes ciudadanos que exigen el agua se les han disparado hasta 400 por día.

“Sí está muy crítico esto yo les acabo de dar números, llevamos 11 milímetros de lluvia increíble, esto a nosotros sí nos pone a temblar porque el calor hace que la gente demande mucha más agua, si estamos batallando mucho para que la gente tenga el agua, cada vez es más el llamado a nuestras oficinas para el reclamo o petición de agua”, dijo.

Sin embargo, aseguró que por ningún motivo esperan que el agua en más partes de la ciudad se tercie y ante esto hizo un llamado a la ciudadanía a usar sólo la justa necesaria antes de tomar una medida más drástica.

Dijo que, aunque se espera que en julio llueva, de no ser así, la presa El Palote podría quedarse sin agua en el próximo mes ya que está por debajo del 19% de su capacidad por la falta de precipitaciones.

“Históricamente no lo he revisado, pero sí son muchos años, yo creo algunas décadas (2 o más), es sorprendente, tuvimos cuando se secó la presa por el 2009, 2011. En tanto no llueva nosotros no estamos extrayendo, esperamos que se seque si en un mes más no llueve prácticamente ya la vamos a ver seca”, agregó.

ANUNCIAN PROYECTO DE DESCARGA INDIRECTA DE AGUA TRATADA

Además, este martes, SAPAL presentó su proyecto de descarga indirecta de agua tratada en cuerpos superficiales, cuya inversión es de más de 338 millones de pesos.

Enrique De Haro Maldonado, explicó que el proyecto consiste en la construcción de 26 kilómetros de tubería morada y tres tanques, por los que SAPAL conducirá el agua tratada de las plantas: Municipal (Pulimento), Las Joyas y El Avelín al arroyo de La Patiña, que desemboca en la presa El Palote.

“La meta es que, para mediados de 2024, SAPAL vierta hasta 400 litros por segundo en la Presa El Palote para su reúso indirecto, lo que ayudará al abastecimiento de la zona norte”, explicó el Director.

Actualmente, SAPAL tiene acercamientos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para encontrar juntos las mejores condiciones legales para llevar a cabo este proyecto.

Esta iniciativa tiene el respaldo del Centro de Investigación de Ingeniería del Tratamiento de Agua por Nanotecnología (NEWT) de la Universidad de Rice en conjunto con la Universidad de Yale, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Texas.

En el evento, también se dieron a conocer los alcances de los programas sociales de SAPAL para garantizar el agua potable y sus servicios a las y los leoneses, así como los esfuerzos para construir y rehabilitar su infraestructura.

En ese rubro destacan las 328 obras hidráulicas que ha realizado en lo que va de la actual Administración Municipal, con una inversión superior a los 2 mil 16 millones de pesos.

La dotación de 541 millones 848 litros de agua potable gratuitos a más de 20 mil habitantes de la periferia a través de pipas.

El mantenimiento y operación de 81 bebederos en toda la ciudad, ubicados en parques y avenidas, que sirven como puntos de hidratación a la población.