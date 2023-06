Sapal destina 120 mdp para cambio de medidores este 2023

León, Gto.- El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro Maldonado, dijo que este año destinarán más de 120 millones de pesos para el cambio de medidores de agua.

Explicó que el programa abarca más de 80 mil, de los cuales, 50 mil siguen siendo mecánicos y el resto que son 30 mil de tecnología de punta con la finalidad de evitar fugas y otras problemáticas que afecten al cuidado del agua.

“El programa de cambio de medidores lo llevamos conforme nos van llegando los medidores porque ya tenemos donde van a ser colocados todos los medidores que este año, estamos por adquirir 82 mil medidores, muchos son mecánicos, otros no como lo explicamos, pero ya empezamos”, dijo.

De Haro Maldonado explicó que los 30 mil medidores tecnológicos se van a colocar en fraccionamientos ya que requieren de un cuidado especial y el resto en colonias populares de León.

“Estos que se están instalando que no son mecánicos, que traen la tecnología distinta definitivamente los estamos poniendo en colonias o fraccionamientos porque traen sistemas electrónicos, traen antenas que fácilmente pueden ser vandalizados y medidores muy costosos”, agregó.

Incluso detalló un poco cómo funcionan los medidores de alta tecnología, pues el sistema de Sapal los detecta de manera digital y ya no es necesario la intervención de alguna persona.

“La detección de las fugas, la antenita, va a ser hacia la infraestructura de Sapal no propiamente al interior, entonces el sistema a nosotros en la computadora nos va a arrojar, tal domicilio, tal medidor el detector de fuga me dice que hay una fuga, nosotros mandamos a nuestra gente y es en la calle, no tanto al cliente, al exterior”; añadió.

Dijo que Sapal trabajará este 2023 para terminar con la colocación de los 80 mil medidores que van a ayudar a cuidar el agua en todo el municipio.