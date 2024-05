Señala activista que candidatos a la alcaldía de león no ofrecieron ideas para llevar agua a colonias irregulares

León, Gto.- David Herrerías, director de la Asociación Civil Auge, declaró que ninguno de los candidatos por la alcaldía de León ofreció soluciones sobre la instalación de las tomas de agua comunitarias, en las cuales existe la ley de la selva.

Explicó que existe una anarquía en las tomas comunitarias que está instalando la actual administración municipal, en las cuales algunos vecinos monopolizan la toma de agua y dejan sin líquido al resto de los vecinos.

“En el problema del agua, además de la sequía, nos encontramos con una anarquía en las tomas comunitarias, existe inequidad en una gran parte de la población que nunca ha tenido acceso real al agua, no está encontrando una solución en las tomas comunitarias, las cuales están generando muchos problemas sociales, son un factor de rompimiento del tejido social porque siempre hay quienes por la necesidad de tener el agua, conectan una manguera y luego viene el pleito cuando se la quitan, pero siempre los más fuertes son quienes logran dejar su manguera y haber quien se atreve a quitárselas, son pocos los lugares donde la propia ciudadanía logra organizarse”, señaló.

Señaló que no existieron propuestas de los candidatos a la alcaldía para el buen uso de las tomas comunitarias y la expansión de las tomas de agua en las colonias más alejadas de la ciudad.

“Además se tiene el problema de que la población tiene que caminar cientos de metros con una cubeta para poder llevar agua a sus hogares desde estas tomas comunitarias, si los ciudadanos entendieran que acarrear cubetas de agua de la llave de nuestras casas a un segundo piso para llenar una lavadora, esto representa acarrear dos cargas, una de lavado y una de enjuague, son de 120 a 160 litros en las lavadoras ahorradoras de agua, si además tuviéramos que acarrear una cubeta para bañarnos, realizándolo en un día en nuestros hogares, nos daremos cuenta de lo que se sufre para acarrear el agua y que las tomas comunitarias no están resolviendo del todo el problema, pero la ciudadanía las acepta porque es mejor que no tener nada, pero no se están solucionando los problemas y las leyes no se han flexibilizado para ofrecer agua a dichas personas”, comentó.

El activista que trabaja en la zona de las Joyas con su asociación civil, señaló que existen decenas de colonias y comunidades rurales en donde nunca ha llegado el agua y los candidatos no voltearon a verlos en sus propuestas.

“El principal problema de agua es la equidad y después tendríamos que pensar en cuestiones de sostenibilidad, que son las propuestas que dieron algunos candidatos”, concluyó.