Tras falta de agua, reforzará gobierno del estado inversiones en procesos secos para las industrias

León, Gto. El secretario de Desarrollo Económico y Sustentable de Guanajuato, Ramón Alfaro, comentó que reforzarán las medidas para que las inversiones que lleguen a la entidad sean de industrias limpias y procesos secos por la falta de agua que se está viviendo en la actualidad.

Dijo que si bien son procesos que se implementaron desde hace muchos años, también las medidas en las empresas que ya están establecidas en Guanajuato tendrán que ser reforzadas con el objetivo de incentivar el cuidado y ahorro del agua.

“Desde luego esta situación de sequía va a reforzar esas medidas de concientización y en el caso de nosotros de atracción de inversiones, reforzar que las inversiones que sigan llegando a Guanajuato sean limpias y sea industria seca que ya no estamos contemplando desde hace muchos años que llegue procesos húmedos a Guanajuato”, aseguró.

Ramón Alfaro detalló que hay empresas que no utilizan un sólo litro sin ser reciclado y que ya en el último de sus procesos se van a sus jardines como es el caso de la empresa automotriz Honda.

Ante esto, el funcionario estatal añadió que en Guanajuato la gran parte del sector industrial trabaja procesos secos y que si bien no hay una alarma para el sector se preocupan por lo que está pasando.

“El caso de nosotros específicamente que es el sector industrial lo hemos externado que no llega al 5% el consumo de nuestra industria, afortunadamente el sector industrial en Guanajuato es seca, limpia y no hay mayor alarma, sí hay preocupación y ocupación, creo que eso nos va a ayudar a todos a tener mejores sistemas y procesos para optimizar y ahorrar el agua en todos aspectos, pero no hay mayor alerta en el sector industrial”, agregó.

Explicó que hay empresas que tienen pactos firmados para seguir avanzando en esta responsabilidad del cuidado del agua y ahorro de energía y todo lo relacionado con el medio ambiente.