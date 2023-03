Semana Santa: autoridades realizan inspecciones en lugares de esparcimiento, balnearios y restaurantes

León Gto.- El director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Luis Carlos Zúñiga Durán, señaló que desde hace una semana y durante toda la temporada vacacional de Semana Santa, se han realizado 200 inspecciones en balnearios y lugares de esparcimiento por año.

“Nosotros empezamos dos o tres semanas antes de que iniciará la cuaresma a tener reuniones con los encargados de estos lugares, obviamente son establecimientos ya identificados y de alguna manera la prevención y la promoción es lo que más nos ha ayudado”, mencionó Luis Carlos Zúñiga.

Lo anterior como una medida de prevención, donde además se indican los requisitos necesarios que cada establecimiento debe cumplir para evitar poner en riesgo a la ciudadanía durante estos días de vacaciones.

Foto: Montserrat Ramírez | El Sol de León

Uno de los elementos a vigilar constantemente es la calidad del agua para uso y recreación de los humanos, esto mediante un operativo permanente, antes, durante y después de Semana Santa.

“Esta semana va enfocada a todos esos aspectos y vigilamos mucho la cloración del agua para evitar cualquier tipo de puntaje, pero aquí todas estas acciones y todas estas pláticas que hemos tenido este acompañamiento no serían tan eficientes sin la colaboración de toda la ciudadanía. Es muy importante que, para mantener las albercas limpias en una calidad adecuada de floración, todos los que hacemos uso de ellas estemos al pendiente de las medidas higiénicas”, explicó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Aunque destacó que al año durante el operativo de cuaresma se realizan cerca de 200 inspecciones al año, reconoció que en años anteriores se clausuraron algunos balnearios, esto por no contar con los requerimientos necesarios, generalmente sancionados hace más de cuatro años donde se detectó detalles en la cloración del agua.

También destacó que en este año las actividades en los balnearios y centros recreativos después de prácticamente tres años de inactividad, ya regresan a sus actividades al 100%, esto a pesar que no se ha levantado por completo la pandemia.

En Guanajuato se tienen registrado cerca de 120 establecimientos entre balnearios, centros recreativos, albercas, además señaló que en Semana Santa y Pascua se favorece para que otros sitios implementen o habilitan albercas o espacios de esparcimiento, mismos que no reúnen las características necesarias y se debe tener mayor cuidado con estos.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León





INSPECCIONES EN RESTAURANTES

Sobre las inspecciones en los restaurantes y grandes almacenes, estas son realizadas en todo el estado, mediante las distintas jurisdicciones de salud, donde se arrojó la suspensión de seis establecimientos en las Jurisdicciones VI de Irapuato y en la Jurisdicción VIII de San Francisco del Rincón.

“Ya ha habido seis suspensiones en todo el estado porque los productos están conservados a temperatura ambiente, porque no está supervisada la cadena de frío, porque no está registrado la trazabilidad de donde viene el producto y hacia dónde va dirigido, aquí la recomendación sigue siendo también a la población en general a que tengamos mucho cuidado de no consumir pescado ni mariscos crudos”, destacó Luis Carlos Zúñiga Durán.

Así mismo, agregó que habrá que prestar mayor atención a cualquier aderezo y reconoció que el limón o cualquier elemento que se coloque solo sazona y no cuece como se tenía anteriormente la creencia.

Lavarse las manos, cocer los alimentos de manera adecuada, comprar los productos en almacenes bien establecidos y tener un mayor cuidado al comprar los alimentos en mercados o en espacios que están al aire libre, ya que estos deben de estar una cama de hielo limpio, cubiertos del medio ambiente ya sea con una vitrina o un plástico, son algunos de los elementos que se deben de cuidar al momento de comprar pescados y mariscos.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Lo más importante es la preparación adecuada en casa y la conservación que hacemos una vez que lo compramos y lo llevamos a casa, porque las temperaturas que estamos teniendo ya en León al medio día, rebasan los 30 grados y este tipo de productos, con poco tiempo de exposición de la temperatura ambiental empieza a descomponerse”, explicó.

Tan solo en lo que va del operativo se han llegado a destruir 45 kilos de pescados y mariscos, donde se han verificado de manera aleatoria 40 toneladas de estos productos