Va SEG por más de 5 mil estudiantes que desertaron de sus estudios desde la pandemia

León, Gto.- En febrero del 2024, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) emprenderá una tercera etapa para salir a las colonias de los 46 municipios del estado en busca de más de 5 mil alumnos del nivel básico que abandonaron sus estudios y no han regresado a las aulas de clases.

De acuerdo a información del titular de la dependencia, Jorge Enrique Hernández Meza, con la llegada de la pandemia, más de 85 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria abandonaron la escuela aunque ya llevan recuperados 46 mil.

“Llevamos 46 mil estudiantes de los 85 mil, estamos trabajando muy duro, viene en febrero la tercer jornada de recuperación donde vamos a tocar puertas toda la Secretaría de Educación junto con los municipios, hace un mes recuperamos 3 mil 300, esto es inédito, no se había hecho jamás, pero lo que sí es un hecho es que no es una lista que vaya a terminar, iremos a buscar a las personas”, dijo.

Este ciclo escolar, tanto la secretaría como las 17 delegaciones, salieron de sus escritorios y emprendieron una búsqueda de alumnos casa por casa. En la primera etapa recuperaron 2 mil, en la segunda que acaba de terminar fueron 3 mil 300 y para el año que entra van por los 5 mil.

En este sentido, el funcionario estatal hizo un llamado a la sociedad en general a que si detectan a un menor que no acuda a clases busquen la manera de canalizarlo de una manera segura a la secretaría para que retomen sus estudios.

“Lo que se trata y la invitación a la sociedad es que si un niño les atiende en una taquería, en un comercio, lo ven y le pregunten, y si no está estudiando nos ayuden a canalizarlos, los niños están por todos lados, están en el día a día de todos y lo que queremos con la sociedad es que no se normalice que haya niños por ahí que no estén asistiendo y el compromiso con la secretaría es sentarlos en un pupitre y después regularizarlos”, agregó.

Jorge Hernández añadió que el primer paso para la secretaría es que los alumnos regresen a las aulas, posteriormente reforzarlos académicamente y luego brindarles herramientas socioemocionales.