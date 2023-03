El mayor riesgo para la ciudadanía en Semana Santa son las bebidas alcohólicas: Huett

León Gto.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, recalcó que en Semana Santa hay un mayor despliegue de elementos de seguridad para el cuidado de los viajeros.

"En general en términos incluso nacionales, la época de Semana Santa, se tiene un mayor despliegue de todas las autoridades en carretera y justamente con el objetivo de que haya una mayor presencia de la autoridad, dado a que hay una mayor presencia de la ciudadanía en carreteras federales, estatales y caminos municipales", señaló.

Sobre lo ocurrido en los últimos días en la carretera a Jalisco mencionó que espera que la federación aumentará el estado de fuerza en las carreteras federales, para generar un viaje seguro para los ciudadanos

"Esperaría que sea al revés, que no sea un tema de preocupación, porque hay una mayor presencia por parte de autoridades federales, toda vez que siempre se ha establecido a nivel nacional un refuerzo, de hecho en muchas de las ocasiones había una cancelación de vacaciones de los policías, entonces que esto sea garantía de que se puede circular libremente hacia donde se desee acudir en esta Semana Santa”, mencionó sin dar mayores detalles de la cantidad de elementos que vigilarán dichas vialidades.

También tocó el tema del histórico de muertes que se tienen en presas y cuerpos de agua durante esta temporada vacacional, así como generar medidas de prevención en las familias para evitar robos a casa-habitación.

“Creo que eso es algo recurrente cada año y pareciera ser que como ciudadanía no hemos percibido que el agua es un elemento de respeto, el tema del cuidado de tu propio patrimonio, me refiero en el caso de prevenir robo a casa habitación y no porque se disparen, sino porque efectivamente si tú no estás en casa pues dejas la oportunidad de que alguien más pudiera ingresar al domicilio y de la importancia que siempre lo hemos comentado, de hacer trabajo con los vecinos para fortalecer la seguridad de las colonias en contacto con las autoridades”.

Concluyó que las recomendaciones del estado son usar el sentido común y la lógica, “siempre nos ha dicho, que, si vas a salir con un vehículo, que haya sido revisado mecánicamente, que no excedas los límites de velocidad, que no se conduzca bajo los efectos del alcohol. Porque además el principal riesgo en las carreteras en esta temporada vacacional para la ciudadanía, son ellos mismos cuando consumen bebidas alcohólicas”.