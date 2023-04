Don Sebas, famoso taquero y biker de corazón

León, Gto. (OEM, Informex).- Originario de la colonia Chapalita, Sebastián Padilla Muñoz, decidió probar suerte como algunos de sus familiares en la venta de tacos al estilo de Ciudad Guzmán, Jalisco.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Don Sebas, compartió la receta de su éxito en la cocina, en su negocio, además de su lucha contra el alcoholismo y su pasión por las motocicletas.

DE CHAPALITA

“Hace 60 años llegué a la colonia Chapalita, fuimos 19 hermanos, mi padre zapatero, mi madre ama de casa. Hace pocos años salí del barrio, pero el barrio no sale de mí”, mencionó orgulloso.

A Don Sebas le gusta su historia y le gusta compartirla. Comenta que todo empezó, cuando quiso hacer un cambio en su vida después de una vida de asalariado, requería otro ingreso y su cuñado ya había probado suerte con los tacos.

“Las ideas nacen de la necesidad y la necesidad te hace ser creativo y persistente, esa es mi historia”, su último empleo fue en Sapal, le iba bien a él y su esposa era educadora de preescolar.

Para calarse inició haciendo taquizas familiares, de ahí le perdió el miedo a emprender: “Tacos te puedes encontrar en cada esquina pero que las tortillas estén calentadas al vapor, guisados acompañados con una salsa tipo guacamole, cebolla cruda y atención rápida solo con Don Sebas”, mencionó el famoso taquero.

AL ESTILO GUZMÁN

El concepto de Tacos Sebas, nace en Ciudad Guzmán, allá los tacos se hacen con tortillas calentadas a vapor, servicio rápido y se venden las 24 horas del día.

“La salsa roja que aquí ofrecemos, es una tradición en Ciudad Guzmán, con cebolla cruda y habanero. La familia de mi esposa me enseñaron a hacer la deshebrada, chicharrón duro, fajilla, huevo y lechón”.

Don Sebas señala que todos los taqueros deben de tener un plus, por lo que él decidió añadirle a su negocio papás, la tinga y rajas, variedad que le permitió avanzar más que su cuñado porque le metí más variedad, en cuaresma vende pescado, rajas, postres, capirotada y jugos”.

ZONA DORADA

De manera formal arrancó en el 2000, tomó su triciclo y busco realizar su primera venta de tacos en Panorama, al poco tiempo lo quitaron. El segundo intento para vender fue en el bulevar Campestre, donde también fue removido.

Su idea era establecerse por el rumbo del Campestre, pero no corrió con suerte y lo quitaron de tres ubicaciones.

Después de varios intentos para poder ofrecer sus tacos en la Zona Dorada de la ciudad, decidió instalarse afuera de un periódico donde no corrió con mucha suerte, finalmente la colonia Martinica fue el lugar que le dio suerte a él y sus sabrosos tacos.

LO CORREN DE UN PERIÓDICO

Un fotógrafo conocido le dijo que se fuera a un medio de comunicación y que él se encargaría de avisar a reporteros y fotógrafos que se arrimaran y de esa manera tendría la venta del día.

Lugar en el que también tuvo problemas para ponerse en ese sitio. Lo mandaron a quitar estando enfrente y se tuvo que recorrer unas cuadras adelante donde por fin encontró su lugar en la calle Tota Carbajal mejor conocida como calle Olimpo en la colonia La Martinica.

“Me corren de un lado y tengo otro lugar, luego, mi idea era estar en la Zona Dorada para ofrecer tacos a los bancos que comieran un taco rico”.

SU SELLO

“Nuestro plus sin duda es la variedad, los 16 guisados, la cebolla cruda, la salsa tipo guacamole que yo inventé”, todos los días se trabaja a las 8:00am se abre la venta al público, hasta el día de hoy Don Sebas es el encargado de guisar y poner su toque.

Una de las ventajas de señaló es que siguen conservando la misma calidad desde el primer día hasta la fecha.

Cuando no bajas la guardia todo se va dando. Ahorita tenemos más compromiso con nuestro mercado

SUS CLIENTES

Entre sus clientes se encuentran el hijo del mago Septién, Banda Cuisillos, los últimos gobernadores de Guanajuato llegan a desayunar con Don Sebas, los cantantes Pee Wee y Carlos Rivera, les tocó llegar a desayunar estos tacos, otros clientes muy frecuentes son los futbolistas Elías Hernández y Luis Montes.

SOLO POR HOY

Su mayor felicidad es tener salud para seguir haciendo su trabajo, ver crecer a sus nietos, ver realizados a sus hijos, compartir con su esposa con la que tiene que va cumplir 38 años de casado.

“Durante 44 años de mi vida fui alcohólico. Comencé a ganar más dinero para la copa y no le tomaba importancia hasta que me detectaron cirrosis, busque ayuda y aquí estoy más agradecido con Dios, con mi esposa y con mis clientes”, desde hace 9 años mantiene un régimen alimenticio y busco apoyo en Alcohólicos Anónimos.

BIKER DE CORAZÓN

Con el alcohol fuera de su vida cumplió uno de sus sueños y tomó su motocicleta para rodar por diferentes países y se demostró que nunca es tarde para cumplir sus sueños.

“Mi primera moto me la compre hace 8 años, después de desearla más de 40 años, ha sido mi terapia junto al apoyo de mi nutrióloga que me salvó la vida. A mis 64 años me he ido a Estados Unidos y a Las Cascadas del Niágara”.

El propietario de uno de los tacos más famosos de León, cree que su secreto es que conserva la misma calidad desde el primer día y cada vez se siente más comprometido con sus clientes que lo han colocado como un negocio confiable.

“Mis padres no tuvieron la oportunidad de ver mi éxito, pero ellos son parte importante de mi formación”, concluyó.