Cancela Mauro Boselli su partido de despedida en el Nou Camp

León, Gto.- El ídolo del León, Mauro Bosellí anunció con pesar la cancelación de su partido de despedida, el cual había sido reprogramado debido a un problema de salud que ha estado enfrentando. A pesar de haber mejorado, los doctores le han indicado que no podrá realizar actividades físicas de alto rendimiento hasta el próximo año.

En un mensaje dirigido a los aficionados, Mauro Bosellí expresó su gratitud hacia quienes habían comprado boletos.

Afirmó que la decisión de cancelar el partido fue difícil, ya que siempre había soñado con una despedida en el estadio del León para retribuir el amor y el apoyo de los aficionados.

“Aficionados del León: les quiero informar que decidí cancelar el partido despedida que se había reprogramado a raíz de un problema de salud que todos ya conocen. Nadie más que yo quería reencontrarme con ustedes y por eso me costó mucho tomar esta decisión”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

El ídolo del León aseguró que, por ahora, debe priorizar su salud, pero que pronto se reencontrará con los aficionados en la ciudad.

“Si bien estoy mejor, los doctores aseguran que no podré hacer actividad física de alto rendimiento hasta el año próximo. De corazón, les quiero agradecer a quienes compraron sus boletos (@boletomovilmx se encargará de la devolución del dinero). Nadie más que yo soñaba con esa despedida en el Glorioso para retribuirle tanto amor que me dieron cuando vestí esos colores que tanto amamos. Lamento que no se haya podido dar, pero hoy debo priorizar mi salud. Los abrazo a la distancia y pronto nos veremos en la ciudad”.

