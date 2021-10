Se vacunan contra Covid-19 41 mil 782 jóvenes durante primer día en León

León, Gto.- Durante el primer día de vacunación contra Covid-19 para jóvenes de 18 a 29 años en León, se aplicaron 41 mil 782 dosis de la farmacéutica Sputnik V, de ellas 5 mil 400 fueron en ISSSTE León, mil 940 fueron en el IMSS número 51, 10 mil 521 en Centro Comercial Mulza, 17 mil 128 en Poliforum León y 6 mil 793 en Plaza Venecia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, en todo el estado se aplicaron 138 mil 651 vacunas contra Covid-19, mismas que fueron en León, Romita, San Miguel de Allende, Comonfort, Celaya, Cortazar, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Abasolo y Pénjamo.

El avance de vacunación en general va a un 17.12 por ciento con las dosis aplicadas en el primer día, por lo que faltan de aplicar 82.88 por ciento, equivalente a 671 mil 348 biológicos de la farmacéutica Sputnik V.

Cabe resaltar que en la ciudad de León desde muy temprano los jóvenes de 18 a 29 años fueron muy puntuales en su vacunación, rompiendo la expectativa de la baja participación que se contemplaba para dicho grupo poblacional, ya que en otros estados del país los jóvenes eran los menos participativos en las jornadas de inmunización.

Para este segundo día las autoridades de salud esperan que exista un aforo similar a la del primer día y así avanzar con la protección de los jóvenes de 18 a 29 años, que son los últimos en el esquema de protección contra el virus Sars-Cov-2.

En un recorrido realizado por El Sol de León, se pudo observar que los puntos de vacunación en León, de nueva cuenta estaban siendo visitados en masa por los jóvenes y también por algunos ciudadanos rezagados en su esquema de inmunización.

“Vengo a ponerme la vacuna porque no me la pude poner cuando me tocaba, tenía en aquella ocasión la gripa muy fuerte, estaba enferma y no pude venir, pero aquí estoy ya con mi esposo y mi hijo”, dijo Onorina Flores, quien dijo le tocaba en la población de 40 a 49 años pero por cuestiones de salud no pudo colarse la dosis.

Varias personas que fueron llegando a la fila de espera, consideraron que el proceso era rápido, pues la fila avanzaba con celeridad y no tenían más de hora y media de espera, también población rezagada expresaron que los jóvenes han sido muy responsables y el ponerse la vacuna habla bien de ellos.

Respecto a los jóvenes de 18 a 29 años, de nueva cuenta se les observó con una buena actitud en las largas filas de espera para la vacuna contra Covid-19, algunos saludando a sus amigos, compañeros de la escuela o siendo acompañados por sus familiares, todos con la emoción de estar protegidos en la pandemia, que está más cerca de cumplir 2 años en el país.