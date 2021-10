Enorme fila para primera dosis Sputnik V en Poliforum León

León Gto. - Durante el segundo día de vacunación para la población de 18 a 29 años de edad y personas de 30 años en adelante rezagadas, se vio una respuesta favorable, miles de jóvenes acudieron este sábado desde muy temprana hora a las instalaciones de Poliforum León para recibir su biológico de la farmacéutica Sputnik V.

En este punto de vacunación, la fila comenzó avanzar desde las 8 de la mañana, sin embargo las personas formadas eran bastantes, tanto que la fila recorría todo el bulevar Adolfo López Mateos hasta llegar al Bulevar Vasco de Quiroga, allí hacia un giro en "u" y volvía a López Mateos.

A pesar de que eran bastantes los jóvenes que se encontraban en espera de recibir su vacunación, todo avanzó de manera fluida, hubo quienes acudieron disfrazados para así inmortalizar el momento en que fueran inmunizados y por supuesto no faltó la selfie para sus redes sociales.

Con máscara del caballo Spirit, joven acude a recibir la primera dosis Sputnik V al puesto de vacunación ubicado en Poliforum León.



📸: Monserrat Ramírez | El Sol de León



“El tiempo en la fila fue muy rápido, llegamos como a las siete de la mañana y a las nueve y media ya nos habían aplicado la vacuna, si fue muy rápido el avance porque si había mucha gente, ya cuando me aplicaron la vacuna si me dolió la inyección pero no tengo síntomas”, comentó una joven vecina de la colonia León 1.

De acuerdo con la información de los servidores de la nación, ayer en este punto se habrían colocado cerca de 20 mil dosis de la vacuna Sputnik V y hoy esperan aplicar las mismas dosis o inclusive llegar hasta las 30 mil vacunas aplicadas.

Cabe destacar que, en los puntos de vacunación ubicados en los Outlet Mulza, ISSSTE, Plaza Vennezia, IMSS T1 y Poliforum, también se estarán aplicando la inmunización a las personas rezagadas y mujeres embarazadas que no hayan recibido ningún biológico anteriormente y que se encuentren en un rango de edad mayor a los 30 años.

“A los adultos mayores inmediatamente nos pasaron, no tuve que hacer fila, ahora me piden la vacunación en mi trabajo yo lo veía como una cosa experimental y que hayan habilitado la aplicación para nosotros es una oportunidad que tenemos que aprovechar”, mencionó José de 63 años de edad proveniente del municipio de San Francisco del Rincón.

Es indispensable, para recibir tu vacunación, traer impreso y lleno el formato desde la página https://mivacuna.salud.gob.mx/, así como la credencial del INE o Curp, para agilizar el proceso.