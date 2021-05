Se resiste a invertir la concesionaria del Aeropuerto Internacional del Bajío

Ante el auge de grandes empresas nacionales e internacionales en el corredor industrial del Bajío, el director de Guanajuato Puerto Interior (GPI), Luis Quiroz Echegaray, lamentó que los concesionarios del Aeropuerto Internacional de Guanajuato no se interesen en incrementar su inversión para ampliar debidamente sus instalaciones, incluso podrían hasta construir un aeropuerto de carga.

En relación al Clúster Aeroespacial que tiene una gran posibilidad de expansión en tierras abajeñas, el empresario y líder del parque industrial guanajuatense aseguró que en la localidad se cuenta con suficiente mano de obra calificada y de muy buen nivel, para integrarse al nuevo desarrollo que podría implicar el sector aeronáutico.

Entrevistado por El Sol del Bajío, Luis Quiroz Echegaray fue enfático al puntualizar que los concesionarios de este aeropuerto están muy atentos a sus inversiones en los aeropuertos de Guadalajara y Tijuana, donde sí actúan constantemente para que les brinden más rendimiento, y al de Guanajuato lo tienen relegado.

Concesionaria de aeropuerto

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en su página web: eropuertosgap.com.mx, se autodescribe de la siguiente manera: “En GAP, nuestra prioridad es el bienestar de nuestros pasajeros, colaboradores y comunidades en donde operamos. En conjunto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Agencia Federal de Aviación (AFAC) y el Consejo internacional de Aeropuertos (ACI) estamos aplicando las medidas preventivas en relación al covid-19”.

Y describe su ubicación: El Aeropuerto Internacional de Guanajuato (IATA: BJX, OACI: MMLO) está ubicado en el municipio de Silao, en el estado de Guanajuato, México, cerca de la ciudad de León, Guanajuato. Aeropuerto del Bajío, S.A. de C.V. Km. 5.5 Carretera Silao-León, Col. Nuevo México, Silao, Guanajuato CP 36270.

Con un criterio empresarial de avanzada, Luis Quiroz estima que el flujo de producción generado por la industria local y de inversión extranjera, es suficiente para que los concesionarios contemplaran la creación de un “aeropuerto de carga”.

“No ha habido un interés muy abierto de ellos, para hacer aquí en Guanajuato un aeropuerto alterno al que tienen en Guadalajara, en los temas por ejemplo, de mantenimiento de aviones, en la carga aérea”, fustigó.

Inversión forzada

A su vez, el entrevistado cuestionó que sea una concesión nacional que tiene inversiones en Guadalajara y Tijuana, donde está lo fuerte de su negocio, por ello, estimó que “a Guanajuato lo tienen ahí”, pero sin mucha atención.

Recordó Luis Quiroz que gracias a la intervención de Miguel Ángel Salim, como diputado, tuvo que forzar el acercamiento con los concesionarios para que hicieran algunas remodelaciones a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, pero de ahí no pasó a mayores.

Con datos recabados de nuestros archivos de prensa, este reportero, refirió que el año pasado, se hizo público que GAP destinó 600 millones de pesos al aeropuerto del Bajío, en relación a trabajos vinculados al recinto aduanero de Guanajuato Puerto Interior y generar un corredor seguro y facilitar los trámites a las empresas exportadoras e importadoras.

Movilidad en transporte aéreo

En su oportunidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que “las terminales aéreas del Bajío se ubican en el primer lugar de crecimiento entre los 10 aeropuertos con mayor movilización de pasajeros en el país. Con una tasa de crecimiento en el top 10 de aeropuertos; ubicada en un 18.2%”, pre pandemia (2019).

En ese año, en cuanto a la movilidad de pasajeros en avión, al Bajío lo superaban las terminales aéreas de Tijuana, Mérida, Culiacán, Puerto Vallarta, Ciudad de México, San José del Cabo, Monterrey, Guadalajara y Cancún.

Ante la dinámica industrial que se registra en el centro del País, especialmente en el bajío, por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha expresado su interés en mantener a esta entidad como un estado competitivo y con infraestructura.

Con las remodelaciones realizadas recientemente al Aeropuerto internacional de Guanajuato, se pretendió ampliar los puertos de arribo de ocho a 14, y que hubiese una atención en la recepción de aviones de carga, así como a las áreas de lobby, zona VIP y techado de estacionamiento, no ha sido suficiente ante las expectativas de crecimiento empresarial en el polígono.

Al retomar la entrevista con Luis Quiroz Echegaray, director de GPI, subrayó que la óptica de los concesionarios del aeropuerto local, ellos califican al de Guadalajara su potencia en el negocio de carga aérea.

“Entonces no le van a quitar la fortaleza al aeropuerto de Guadalajara para ponérsela al Bajío, sí, pero es que hay mucha carga en el Bajío que se puede operar desde aquí mismo; pero sería muy difícil para nosotros competir con las centrales de carga que ya están, a donde llegan aviones del oriente, de forma muy continua; para nosotros poder tener una conexión directa en oriente con la carga que tenemos, no es a la mejor tan sencillo en un principio”, reflexionó Quiroz Echegaray.

Ante la situación de servicios aéreos en ambas urbes, el director de GPI, explicó que “por ello ha habido un poquito de rivalidad del aeropuerto de Guadalajara con el del Bajío, porque es el interés de una sola concesión, por eso es por lo que no hemos tenido ese despegue”.

Se quejó también, al mencionar que ha visto como el aeropuerto de Querétaro ha salido muy rápidamente arriba, porque no es la misma empresa concesionaria que la del Bajío, “porque no ha habido esa sinergia del interés común, de poder abrir más el concepto, porque los centros de mantenimiento para las aeronaves muchas veces los hacen en Costa Rica, porque un avión se va a cualquier parte del mundo. Entonces hay que competir con ellos, porque la cercanía no es un factor determinante, sino la tecnología con la que se cuente para el reemplazo de piezas y el mantenimiento de los aviones”.

Para concluir la entrevista, Luis Quiroz citó que el desarrollo del Clúster Aeroespacial en esta zona, es un proyecto que requiere de la confluencia de participación entre Guanajuato Puerto Interior y Grupo Aeroportuario del Pacífico. “Fíjate que esos son de los proyectos que se lanzaron pensando en cooperación por parte del aeropuerto local y te quiero comentar, que si bien ha habido un buen entendimiento, no es lo óptimo, lo que nosotros hubiésemos querido”, exclamó.