No llegó aspirante de Pénjamo al registro

León Gto.- El aspirante a candidato del PAN por el Ayuntamiento de Pénjamo no llegó al registro, este domingo por la tarde, a las oficinas del Comité Directivo Estatal. Pese a que tenían una cita en el CDE de Guanajuato, el único que llegó fue el candidato a regidor Diego Isauro Mosqueda.

El candidato a regidor se registró, pero no cuenta con una planilla, informó el PAN en el estado y aclaró que quienes no llegaron a la cita no pierden su turno, ya que aún hay tiempo para poderse registrar y así entrar a la contienda interna por la candidatura. El plazo para Ayuntamientos se vence el viernes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Javier Mendoza Márquez va como aspirante a candidato en Celaya

Este domingo, por la mañana se registraron el actual alcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro y el empresario celayense Javier Mendoza Márquez, quienes acudieron al Comité Directivo Estatal del PAN a registrar las planillas que encabezan como aspirantes a la candidatura de sus respectivos ayuntamientos.

El primero en llegar fue Javier Mendoza Márquez que aunque su registro fue programado a las 12:30 horas acudió a acompañado de los integrantes de su fórmula, que se presentaron a las mesas de preregistro en donde fueron revisados los documentos requeridos por Acción Nacional, luego recibieron la acreditación como aspirantes al proceso interno de selección para la candidatura de alcaldías.

Alejandro Navarro llegó en punto de las 10:30 y Javier Mendoza Márquez enseguida.