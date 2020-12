Javier Mendoza Márquez va como aspirante a candidato en Celaya

León, Gto.- El empresario y ex presidente municipal Javier Mendoza Márquez recibió la constancia de registro que expidió el Comité Organizador del PAN Estatal en León, como aspirante a candidato a presidencia municipal de Celaya. “Estoy muy comprometido y agradecido por la invitación de Acción Nacional para abandera el proyecto de continuidad de gobierno”.

El también ex candidato independiente para la alcaldía de la ciudad cajetera para el periodo 2018-2021, adelantó que encabeza un proyecto que va más allá de ideologías partidos políticos y de interese personales y particulares estamos trabajando, muy fuerte con Celaya y lo vamos a hacer de la mano de los ciudadanos, fuerzas sociales, políticas, empresariales con un proyecto muy incluyente.

Sobre la fórmula y propuesta política Javier Mendoza, adelantó que se caracterizará por tres: la honestidad, inclusión (puertas abiertas) y el sentido humano, elementos que en suma permitirán lograr el crecimiento de la ciudad y que es lo que tanto anhelamos todos.

Anunció que en la fórmula para buscar la candidatura al Ayuntamiento de Celaya, cuenta con el respaldo de Isabel Errejón como primer síndica propietaria, Isaura Cano Díaz suplente y de Carlos Ruiz segundo regidor y Jorge Ramírez suplente, además.





Reconoció que uno de los principales retos que se enfrenta en Celaya como a nivel nacional es el tema de seguridad, la crisis de salud, además de temas y acciones que van relacionados al progreso, de movilidad y paisaje urbano, pero sobre todo trabajar en el tejido social que está destruido la atención al medio rural a las 65 comunidades en donde falta mucho por hacer, aseguró.

Dijo que ante el freno que ha causado la 4T, tenemos que ser más ingeniosos, más eficientes y para la utilización de los pocos recursos de buena manera pues tenemos un gran reto, pero también vamos a escribir historia en la vida política, económica y social, con un gran gobierno.

No les vamos a fallar vamos a trabajar muy fuerte, le voy a dedicar a este proyecto 24 horas del día no obstante mi edad aunque dice el proverbio que ante la edad no es una época de la vida sino de la mente se envejece cuando se deja de tener ideales y yo tengo un ideal y eso quiere decir que estoy joven.

En el acto de registro se registró la participación de los ex presidentes municipales de Celaya Rubí Laura López Silva (2009-2012), Ismael Pérez Ordaz (2012-2015) y Ramón Lemus Muñoz (2015-2018), además de la diputada local por el distrito XVI Emma Tovar, así como empresarios, líderes sociales que al término del evento protocolario se tomaron la foto por el aspirante a la presidencia municipal de Celaya.