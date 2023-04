Se presentará el bailarín internacional Isaac Hernández en el Teatro Bicentenario

León, Gto.- Con la puesta en escena “Expresiones: Tradición, creatividad, innovación”, Isaac Hernández, el bailarín tapatío presentará en León su danza y actuación, en el Teatro Bicentenario del Forum Cultural Guanajuato.

Se trata de dos de las Bellas Artes que hoy lo colocan como uno de los mejores del mundo tras haberse presentado en Nueva York y Londres.

De acuerdo a lo informado esta mañana en una rueda de prensa donde lo acompañó el gobernador de Guanajuato, es la primera vez que viene a Latinoamérica y el lugar elegido será León.

Isaac Hernández platicó que aquí será la premier de ‘The Blake Works II’ (The Barre Project) del coreógrafo William Forsythe, con un elenco estelar de bailarines del New York City Ballet, del San Francisco Ballet y múltiples artistas internacionales.

The Blake Works II, contiene una cuidadosa selección de piezas que conforman un programa de ballet clásico, danza contemporánea, tap y danza urbana, con fragmentos de The Blake Works I, Romeo y Julieta y El Corsario, por mencionar algunas obras.

La presentación será el próximo 1 y 2 de julio “Mi carrera ha sido muy especial, me ha dado mucha satisfacción, me he sentido orgulloso de representar a mi país en grandes escenarios internacionales, pero para mí no tiene sentido eso si no puedo regresar al país y compartir con mi público, pero también abrirle la puerta a las siguientes generaciones para que puedan creer, crecer y tener continuidad en el futuro”, dijo.

El arte, agregó, es una herramienta de cambio y que agradece a sus padres la formación y el poder compartir con su trayectoria, pues México necesita que los jóvenes se dediquen a algo que les apasione como el arte y la cultura, como herramientas válidas para transformar y hacer crecer a México.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, dijo que Isaac es un referente positivo en la sociedad, pues hay niños que quieren ser como los deportistas o los artistas de actualidad, y es importante que todos tengan una ilusión de ser grandes y con una disciplina que los lleve a una vida integral, y eventos como este, agregó, muestran referentes para las nuevas generaciones que prevén un ideal.

“Tenemos que estar al nivel de los mejores del país, y con las producciones que podemos tener en Guanajuato, podemos tener una oferta cultural constante en el estado”, dijo el gobernador.

Isaac Eleazar Hernández, nació en Guadalajara, Jalisco, el 30 de abril de 1990; es bailarín profesional e internacional de ballet y es actor. En 2018 recibió el ‘Benois de la Danse’, el máximo galardón de su disciplina que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo.