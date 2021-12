Se arrepienten de ser policías

León, Gto.- En recientes declaraciones, el Secretario de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana, Mario Bravo Arrona, informó que alrededor de 50 cadetes de la Academia Metropolitana, decidieron darse de baja.

Esto luego de la creciente ola de violencia e inseguridad que azota a la ciudad y que ha cobrado la vida de varios elementos de la Policía Municipal, pues como se recordará, en el último año, ocho oficiales de la Policía Municipal han sido asesinados, seis de ellos, en los últimos tres meses.

“No tenemos ninguna garantía, es riesgoso el trabajo y aunque nos dicen que contamos con todo el apoyo, en la mayoría de los casos, son nuestros familiares los que nos han pedido que nos demos de baja”, comentó uno de los aspirantes a formar parte de las filas de la corporación y que decidió permanecer en el anonimato tras esta declaración.

Por su parte, el titular de la dependencia, Mario Bravo, comentó que no tiene nada que decir al respecto. “Son alrededor de 50 cadetes, que decidieron desertar, yo no tengo nada que decir sobre esto, no voy a declarar nada, pues como saben “Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que este día, en nadie puedes confiar''.