Sapal debe informar todo lo que ha hecho y gastado en el Zapotillo: Marún

León, Gto.-La Juan Pablo López Marún, candidato al gobierno de León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que en el tema de la Presa del Zapotillo es la solución definitiva al problema del agua en León, pero ha faltado voluntad política, principalmente del presidente López Obrador, para concluir las obras.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) se ha distinguido a nivel nacional por ser uno de los mejores organismos operadores de agua, pero debe de trabajar en identificar las áreas de oportunidad que permitan garantizar el abasto del líquido en zonas a dónde no está llevando.

Para el abanderado priista, la paramunicipal debe informar todo lo que ha hecho y gastado en el Zapotillo. También reconoció que la capacidad económica del organismo es mucha y esos recursos deben ser canalizados de manera resarcitoria en abasto del agua y la prestación de los servicios de drenaje.

“Es triste ver la cantidad de familias leonesas que no tienen agua y que tienen que conformarse con una pipa de agua cada tercer día o con una toma comunitaria, creo que hay capacidad, pero no la voluntad como organismo operador para satisfacer la necesidad de la mejor manera, independientemente del status jurídico de la tierra donde vivan, si son irregulares o no, si están municipalizados o no”, destacó López Marún.

Finalmente el aspirante a presidente municipal por León, habló de la necesidad de transparentar el manejo de sus recursos, pues ha estado en medio de escándalos de opacidad, por lo que tenemos que darle claridad en que se gastan los recursos.