Santa Muerte para "el buen morir"

León, Gto.- No sólo es símbolo y protección para personas “que andan en mal camino” también le rezan para “el buen morir”, así lo mencionaron los creyentes de la Santa Muerte.

Local León, Sede Internacional de la Santa Muerte

El culto más temido en México es el de la Santa Muerte debido a que se dice que te cumple todo lo que le pides pero del mismo modo si no concluyes tus promesas se cobra con la vida de un ser querido, sin embargo, los adoradores dicen que esta teoría es falsa y que la “Niña blanca”, como también es conocida, no castiga.

“La niña bonita” está relacionada con personas que viven al límite de su vida, por ejemplo, traileros que todos los días arriesgan su vida en carreteras, policías que su profesión es considerada una de las más peligrosas, abogados, albañiles, trabajadoras sexuales, personas enfermas, principalmente.

Sus rezos van relacionados con protección y en caso de un accidente, robo o ataque con arma de fuego piden por su vida pero en caso de que les llegue la hora de partir, buscan una muerte digna y que no haya sufrimiento de por medio.

“Porque la huesuda es la compañera fiel de la vida”, dijeron.

Fernanda fue diagnosticada con leucemia, cáncer de los tejidos de la sangre, incluida la médula ósea, cuando le dieron la noticia de la enfermedad que padecía, lo primero que pensó es “me voy a morir”.

Al pasar los días y comentarles a sus familiares y amigos su diagnóstico tuvo un regalo de uno ellos que fue una Santa muerte, Fernanda la recibió con respeto y amor porque su enfermedad estaba avanzada y lo único que esperaba era un descanso tranquilo.

“Yo respeto la muerte, es la única que no sabe de género, clase social y de profesión. Si no me ayuda a curarme al menos tendré una muerte rápida y sin dolor”, fueron las palabras al momento de recibir la imagen.

¿Qué dice la iglesia?

A decir de la iglesia católica, la palabra santidad significa que alguien crece en grado de generosidad, amor y fe hasta su encuentro final con Dios, por ello, es considerado como modelo de vida.

Por ello, las calaveras que no tienen vida y representan a una persona cuando llega al final de sus días no es santa, es decir, la muerte es asociada con un esqueleto y lo idolatra bajo este contexto, los individuos se equivocan con el término de tener una muerte santa habiendo cumplir con una muerte digna.

Piden por salud y buen morir en el templo a la Santa Muerte en Michoacán

Llegan peregrinaciones a la Casa de la Santa muerte ubicada en el Pueblo de Santa Ana Chapitiro a 15 minutos de Pátzcuaro Michoacán, entre ellos destacan traileros y galleros quienes acuden el 17 de septiembre (día dedicado a la huesuda), de diferentes estados.

En la casa de dos plantas con jardín, las paredes están tapizadas de imágenes en bulto y cuadros así como figuras de más de un metro de altura. Al entrar, lo primero que vas a ver es una muerte gigantes de color dorado, tiene la mitad del rostro de mujer y sus manos tiene una balanza, a sus pies está el mundo, su base son dos alas como las de un ángel que la hacen imponente ante los ojos de los devotos.

Las hay de todos colores, de color negro relacionada para evitar brujería y trabajos de hechicería, blanca para protección contra enemigos, purificación y paz, de color amarilla o dorada para el dinero y la más buscada que es la de siete colores o siete potencias porque se dice que es una de las más poderosas al tener una combinacion de colores como azul para la salud, morado para transmutar lo malo a lo bueno, rosa para las personas con cáncer, por mencionar algunos.

También se puede observar cartulinas con agradecimientos y las fotos de sus creyentes, además, cuando visitan el santuario dejan en su tabernáculo cartulinas y fotografías con dedicatoria, algunas mencionan que es debido a ganar peleas de gallos, por evitar accidentes en carretera y por protegerlos de todo mal.

En cuanto a su indumentaria, la llegan a vestir de novia al año de estar con ella o cuando el devoto se va a casar o tiene problemas con su esposa o esposo, de princesa o quinceañera es por gusto o manda, en el mes de setiembre la visten de regional, pero dependiendo de la fe y de lo prometido es cómo se viste.

Finalmente, hay quienes llevan mariachi, banda o troqueros, cigarros, tequila,flores, vestimentas, dibujos por haberles cumplido un deseo o curarlos de una enfermedad.

Pero la mayoría de los rezos son para protección, dinero y salud, en caso de fallecer piden por una muerte sin complicaciones, sin dolor ni sufrimiento.