Adoran a la Santa Muerte

León, Gto.- Paty, Jessica y Rafa viven en diferentes colonias, lo que las une es el culto y devoción que le tienen a la “Santa Muerte”.

“Muerte querida de mi corazón, no me desampares con tu protección”. Es de día, las mujeres se persignan delante de su altar para iniciar su jornada, se encomienda a la “Niña blanca” para que sus negocios prosperen, les vaya bien en la vida y no les falte comida ni dinero.

La Muerte le regresó a su esposo

Martha Patricia González Guevara, vecina de Loma Dorada, platicó que se adentró al culto porque una amiga de su hija le platicó que era muy milagrosa. Al principio tenía miedo porque se decía que la “Santita”, como es nombrada cariñosamente cumple toda petición pero también se cobra con lo que más se quiere, se lleva a un familiar. Sin embargo, explica que por eso se coloca manzana, tequila, dulces, cigarros o lo que se desee a cambio de los favores recibidos, sin “vengarse”.

“En ese tiempo yo estuve separada de mi esposo, entonces yo compré una 'Santita´ de color roja que es para el amor, la amiga de mi hija me dijo que le pidiera con mucha fe y le ofreciera una ofrenda a cambio y todo se me cumpliría”, dijo Paty.

La devota de la Santa Muerte le pidió que si su esposo regresara a su hogar, en cambio cada ocho días le iba a comprar flores y le prendería una veladora al mes.

“Con mucha fe le pedí y mi esposo regresó. Le rezaba todos los días una oración que me dieron, desde aquel momento le prometí que mi primer tatuaje iba a ser en su honor por el gran milagro que me hizo”.

Otros milagros

Paty y Jessica son suegra y nuera, las dos adoradoras tienen un negocio de botana y antojitos, cuando el día comienza rezan, le prende incienso y su veladora en el altar para pedirle a la Muerte que prospere su negocio y las órdenes de alimento no dejan de cesar, incluso ni chance tiene de comer por los pedidos que tienen.

“El pasado martes 18 de octubre, el día estaba muy solo, comenzamos a rezarle y le prendimos su vela y todo el día hubo pedidos hasta my tarde, ya comimos alrededor de las 11 de la noche porque no nos dábamos abasto con los pedidos”, platicaron las mujeres.

Jessica, antes de llegar a la familia de Paty vivía con un hombre golpeador, un día siendo hostigada la dejó inconsciente, en ese momento miró como la muerte le extendió su mano de hueso y al reaccionar vió como su hija se dirigía al balcón y estaba a punto a caer.

“Ella me salvó a mí y a mi hija, nos protegió. Cuando llegué con mi suegra me explicó que la Santa Muerte es muy milagrosa y comencé a creer aún más”, señaló.

“Otro milagro es que mi esposo duró mucho tiempo sin trabajo, ya desesperada le empecé a rezar a la “Santita” y a la semana le hablaron de uno y hasta el momento no nos ha faltado dinero”, finalizó.

El altar

La familia de Paty tiene un altar en su casa con varias Santa Muerte de diferentes color: la roja para el amor, la negra para la protección y envidias, la azul para lo relacionado con los estudios, la morada para el trabajo y siete potencias formadas por la unión, el bienestar, la fuerza, la protección, la suerte, la prosperidad y la armonía.

El tequila y dulces son por los favores recibidos así como el agua y la manzana, esta familia limpia su altar e imágenes con agua bendita, también tiene biblia con oraciones para cada ocasión, con Padre nuestro y el Ave María.

Rafa tiene altar con más de 400 Santa Muerte

Doña Rafa, es devota de hueso colorado de la “Niña Blanca”, ella es vecina la colonia Bellavista y cuenta con más de 400 imágenes de bulto y cuadros de la huesuda.

“Hace 14 años comencé a creer en la Santa Muerte porque me hizo un milagro, mi hijo iba a cumplir 3 años y no tenia dinero, con fe le pedí para su fiesta y le hice su altar, es más tuve hasta ponerle sonido”, expresó María Rafaela Hernández Zavala.

Pídele y te escucha

En el primer cuarto de su casa que mide alrededor de tres metros largo por cuatro metros ancho tiene su altar, formado de cuadros e imágenes de todo tamaño, tiene una muerte de de más de 2 metros de altura que le regalaron hace dos meses, junto a ella está pintada otra del mismo color que su sobrino Mauricio Sanchez Padilla , también fiel seguidor de la “La niña bonita” en la esquina de su casa le pinto a la muerte en color negro, lugar en el que se le manifestó a su esposo a través de una fotografía.

“Lo que le pidas te lo cumple, es muy milagrosa, solo le debes poner una manzana, cigarros, puros, lo que sea de tu voluntad”, dijo Rafa.

Dijo que la muerte más grande se llama Génesis y fue un regalo, incluso todas las imágenes han sido regaladas, también dijo que en su casa no se hacen oraciones pero está abierto a personas que deseen llevarle una ofrenda.

También contó que en Bellavista hay un lugar donde sí se realizan oraciones y tiene permiso.

Doña Rafa, también tiene tres tatuajes, el primero su culto, el segundo se lo hizo en la espalda y el tercero en agradecimiento por salvar a su hijo del dengue.

“Le dieron un medicamento mal administrado mal a mi hijo y se me estaba quedando mal de la cabeza, le recé y le pedí a la Santísima muerte y me lo curó”.

Culto a la muerte en León

“Niña blanca”, “Niña bonita”, “Santísima muerte” es un culto popular a la Santa Muerte que va en aumento en León y en el país. Las personas suelen invocar a esta figura para la protección y la recuperación de la salud, artículos robados, o aun miembros secuestrados de la familia, entre otras peticiones.

Para sus fieles, la muerte no puede ser mala sino milagrosa debido a que es parte de la naturaleza. Los fieles mencionan que el día oficial de la Santa Muerte, es el 15 de Agosto, sin embargo cada uno le hace su fiesta o una celebración el día que le hicieron su altar.