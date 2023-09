Han asesinado a seis menores en San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Gto. - En lo que va de este año 2023, seis menores de edad han sido asesinados en el municipio de San Francisco del Rincón, uno de 6, uno de 12 años y los otros adolescentes. El año 2022, ocurrieron 10 crímenes, un niño de 12 años y el resto de 13 a 17 años.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así lo expuso Hugo César Romero, Director de Seguridad Ciudadana de San Francisco del Rincón, quien puntualizó que hace falta reconstruir el tejido social a través de la Prevención del Delito en las escuelas y en los hogares.

"Es una cuestión alarmante, aun así, fuera uno el caso, pero ahora van seis menores que han perdido la vida en actos que no estaban dirigidos a ellos sino, por encontrarse en el lugar y en el momento inadecuado, en un entorno inadecuado perdieron la vida. Los niños siempre son víctimas. En algunos casos, aunque han llegado a participar en un acto delictivo, siempre serán víctimas, ya que no tienen esa capacidad de distinguir si son cosas buenas o malas", declaró el titular de Seguridad en el municipio francorrinconense.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre Hugo César Romero detalló que, la agresión fue afuera de un domicilio y no en un parque como se mencionó preliminarmente.

"Estaremos haciendo campañas principalmente de Prevención del Delito en las escuelas, también trabajaremos en la recuperación de espacios y tendremos presencia en las zonas con mayor incidencia delictiva".

Romero Rodríguez, precisó que es en la zona sur del municipio donde se tienen focalizados estos puntos rojos. Y algunas de las colonias en cuestión son la Morelos, El Barrio Del Llano y Jardines de San Miguel. Por otro lado, precisó que el municipio se hará cargo de los gastos funerarios de los dos menores.

Te puede interesar: Estrecharán vigilancia en Pueblos del Rincón

No iban a la escuela

José de Jesús de 6 años, a quien llamaban "Chuyito" y Alexander de 11, eran vecinos de la calle Tamaulipas y también amigos. Ninguno de los dos iba a la escuela, por cuestiones económicas.

Julio de 40 años de ocupación lavacoches, es padrastro de Chuyito, y resultó lesionado en el ataque.

"No tengo cabeza para nada, no soy su padre biológico, pero sí es mi hijo, mi esposa y yo tenemos otra niña y otro niño. Él estaba jugando con Alexander y en ese momento llegó una persona a venderme una cubeta con juguetes. Había un oso y en ese momento los niños se acercaron, fue en ese instante el ataque y ya no supe más", contó el padrastro del menor de 6 años.

Chuyito, tenía una deformidad en su pie, no estudiaba, le gustaba jugar fútbol y era muy travieso, también le gustaba cantar.

"Según él, se estaba portando bien porque quería una bicicleta para el día de los Reyes Magos", detalló Julio, quien solo recibió una leve herida de bala.

Da click aquí: Rescatan módulo de Prevención del Delito

Por otra parte, Juan José Ramírez, padre de Alexander de 11 años, dijo que a su niño le gustaba jugar, ver caricaturas en la televisión, jugar con su hermanita y soñaba con ir a la escuela, siempre estaba contento.

"Yo fui a un mandado, le dije que me acompañara y no quiso, cuando regrese ya estaba la Policía y no me dejaron pasar, después los vecinos me dijeron que era mi hijo. Él quería ir a la escuela, pero yo no tuve las posibilidades de inscribirlo", relató Juan José.

El padre de Alexander dijo que el ataque quedó grabado en la cámara de videovigilancia de un negocio, en el que se observa que pasan dos motos, disparan y atrás de ellos pasa una camioneta. Hasta ahora no saben más del hecho.

Antecedente

El 23 de agosto, en la cancha de fútbol de un parque, ubicado en la calle Paraguay esquina con Uruguay colonia Jardines de San Miguel, en el vecino municipio de San Francisco del Rincón, un menor de tan solo 12 años de edad fue asesinado a balazos frente a varias familias que se encontraban en el lugar.

De momento, las autoridades no han precisado si se trató de un ataque directo o fue una víctima colateral, ya que en esta agresión también resultaron lesionados un jovencito de 17 años de edad y otro niño de 10 años.

La víctima mortal, fue identificado como Francisco Leonardo y los lesionados son Alberto Alonso alias "El Chato" de 10 años, vecino de la colonia Purísima Concepción. Su estado de salud fue reportado grave. El adolescente es Brayan de Jesús de 17 años, vecino de la misma colonia Purísima Concepción, conocida también como El Puño y fue diagnosticado fuera de peligro.

Local Entrega gobernador equipamiento para las Policías Municipales

25 de abril

Ese martes por la tarde, un menor de 6 años se encontraba jugando a las afueras de una vivienda de la calle 8 de Diciembre y la esquina con Juan García en la colonia San Miguel.

En ese momento, hombres armados pasaron por el lugar en una moto y le dispararon a un sujeto de 28 años, pero este, logró escapar y las balas hicieron blanco en el cuerpo del niño.