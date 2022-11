Salvan policías viales la vida a menor de edad que tragó una moneda

León, Gto.- El pasado 27 de octubre, un menor de edad ingirió una moneda de manera accidental. Su mamá buscó ayuda y agentes de la Policía Vial, auxiliaron a la mujer implementando el operativo Ola Verde, logrando que el niño recibiera atención médica de manera oportuna.

Alvin, padre del menor, agradeció a los oficiales que participaron en este operativo, pues gracias a la inmediatez del dispositivo se ganaron minutos valiosos para preservar la vida de Kurt.

Ese jueves, Liz, madre del niño, conducía su vehículo en busca de atención médica, mientras que Axel, hermano de Kurt, lo mantenía boca abajo tratando de evitarle la asfixia.

Sobre la zona norte del municipio, la conductora encontró a la policía vial Verónica Gómez Villanueva, quien requirió apoyo de unidades de la corporación para hacer la vanguardia y auxiliar a la ciudadana.

Los agentes viales Eliot Moreno Aguado, Juan Martín Martínez Rodríguez y Gabriel Rosas Alvarado, escoltaron el vehículo en el que llevaban al menor, abriendo el paso y obstruyendo los cruces para habilitar el camino a la madre de familia, mientras que desde el C4 se le dio seguimiento al recorrido mediante las cámaras de video vigilancia.

“Se le atoró una moneda de dos pesos a Kurt, ni él sabe por qué se la metió a la boca. Nos fuimos al hospital más cercano y ahí fue cuando les pedimos que abrieran camino; nos ayudaron varios oficiales, alcanzaba a ver cómo uno tapaba el tráfico por acá, otro estaba parando a los de la vuelta, por eso estuve muy agradecido y llegamos al hospital", declaró la mujer.

Mientras que Alvin, padre del niño reconoció que "no me puedo imaginar cómo es ser policía en estos tiempos, pero me imagino que llueven más las críticas que los agradecimientos y definitivamente, si hay una manera de darles las gracias pues lo hacemos y lo más público, porque así deben ser los agradecimientos. A lo mejor para ustedes fue su día a día, para nosotros era la vida de él”, comentó el ciudadano.