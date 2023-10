Ruedan por León contra el cáncer de mama

León, Gto.- Con motivo de conmemorar el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, leonesas y leoneses se unieron a la “Rodada Contra el Cáncer de Mama 2023”.

Municipio de León de la mano de sus secretarías de Movilidad y Salud y colectivos ciclistas locales, organizaron y lanzaron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la rodada, con el fin de promover la activación física, fomentar la cultura de prevención y crear conciencia sobre la importancia de la salud mamaria.

“Lo mejor de esta rodada es que el ciclismo a mi me salvó, yo tuve Cáncer de mama, logré superarlo, pero fue una lucha contra mi misma, ver mi cuerpo deteriorarse, ver todo el cabello que se me había caído después de salir de bañarme, no tenía ánimo de nada, pero decidí luchar, cada día con más fuerza, ver la sonrisa de mis hijos era lo que me mantenía en pie a cada momento” Declaró Beatriz Martínez, sobreviviente del cáncer de mama.

A la rodada, asistieron las y los ciclistas portando playeras con listones rosas, a pesar de que los comunicados no convocaron a los asistentes con algún código de vestimenta, las personas hicieron presencia con ropa alusiva a la lucha contra el Cáncer de mama.

La ruta inició en punto de las 9 de la mañana, en el Arco de la Calzada,recorrió Prolongación Calzada, Vasco de Quiroga a López Mateos, Hilario Medina, Congreso de Chilpancingo a Belauzarán, Campestre, López Mateos, Malecón del Río y finalizó en nuevamente en el Arco de la Calzada.

Los asistentes rodaron en busca de transmitir un mensaje de consciencia y autoexploración para la detección y prevención temprana.

“Se tiene que hacer ejercicio, la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, súmale las desveladas y mal pasadas, todo eso son indicadores de riesgo, yo fui construyendo mi cáncer con muchos hábitos nocivos, por eso ahora todos los días hago ejercicio y me alimento sano, también tener tu mente limpia es lo que más ayuda” agregó Beatriz Martínez.

La Dra. Paulina Guadalupe Montaño Ascencio, organizadora de la carrera dijo que van a combatir la obesidad, un factor de riesgo muy grande, y se va a prevenir con oportunidad el cáncer de mama con la rodada por las principales avenidas de León este domingo.

El Dr. Pablo Sánchez Gastelum, representante de Daniel Díaz, secretario de salud dijo que es un esfuerzo muy grande en octubre por ser el mes rosa, y habló de lo importante de crear conciencia en las familias, para verificar si ya se hicieron su mastografía y su exploración de mama, ya que el cáncer es curable si se detecta a tiempo.

En su mensaje el Dr. Pablo Sánchez, invitó a los hombres a sumarse a esta cultura con las mujeres de sus familias. Además, señaló que las acciones para atender y prevenir el cáncer de mama se hacen durante todo el año, y en este mes ya van más de 18 eventos para sensibilizar a la población.

En el tema del cáncer de mama, la secretaría de salud siempre estará apoyando a todas las mujeres, y se debe de fomentar la salud día con día. Fue un evento en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No.7 con sede en León.