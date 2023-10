Mes rosa: 19 de octubre Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama

León Gto.- En entrevista exclusiva con la ginecóloga y especialista en colposcopia, Ana Ruth Alonso Ibarra y la médico radiólogo Alma Evelia Morán González, platicaron sobre el panorama actual del cáncer de mama, esto en el marco del Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama.

Como cada año, el 19 de octubre se conmemora este día con la finalidad de crear conciencia en las mujeres y en la población de detectar esta enfermedad a tiempo y así visibilizar la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, puesto que esta enfermedad sigue siendo la piedra angular de la lucha de muchas mujeres.

Francisco Meza | El Sol de León

NADIE ESTÁ EXENTO

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el cual presenta estadísticas de población que se basan en la población de Estados Unidos, en el año 2023 se tienen estimados 297 mil 790 nuevos casos, donde sus muertes estimadas son de 43 mil 170 personas, lo que se traduce a un porcentaje de muertes por cáncer del 7.1%.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuenta con registros que señalan que cada año se producen más de 2,3 millones de casos de cáncer de mama, lo que lo convierte en el cáncer más común entre los adultos, ya que se estima que una de cada 12 mujeres contraen esta enfermedad.

En el 95% de los países, el cáncer de mama es la primera o segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Sin embargo, la supervivencia al cáncer de mama es muy desigual entre los países y dentro de ellos; Casi el 80% de las muertes por cáncer de mama y de cuello uterino ocurren en países de ingresos bajos y medianos.

Un estudio de 2020 realizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer sugiere que, con aproximadamente 4,4 millones de mujeres que murieron de cáncer en 2020, casi 1 millón de niños quedaron huérfanos a causa del cáncer, el 25% de los cuales se debió al cáncer de mama.

PRIMER CAUSA DE MUERTE DE MUJERES EN MÉXICO

Es de mencionar que en México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más; el cáncer de mama en un 98% de los casos se origina de las paredes de los conductos galácticos, o sea, donde se produce la leche, aunque los varones cuentan con ese tejido rudimentario, existen casos en que se desarrolla este padecimiento.

Actualmente, entre el 0.5% y el 1% de los casos de cáncer de mama afecta a los hombres.

La doctora Alma Evelia Morán destacó que la población en general tienen una incidencia de 12 a 14% de posibilidad de tener cáncer de mama, donde es más probable si se cuenta con algún familiar cercano que tenga o haya tenido este tipo de cáncer, si este es el caso se aumenta la posibilidad hasta un 30%.

“Independientemente de los factores de riesgo, lo que nos aquejan es que las mujeres no van a hacerse estudios o no está en su mente, ya sea porque lo ven muy distante, porque a pesar de que se menciona en todas partes, sobre todo en octubre, por alguna razón las personas no van”, mencionó la doctora Morán González.

Recalcaron que es común que las mujeres detecten el cáncer ya en una etapa 3, es decir, en una etapa avanzada, cuando se invita a toda mujer a realizarse estudios constantes, sobre todo a partir de los 40 años.

"La conciencia que nosotros procuramos difundir siempre a las pacientes es la prevención, lo ideal es que acudamos hacernos estudios, que nosotras como mujeres nos acostumbremos a tocarnos, que sea como una rutina y de vez en cuando realizar estudios radiológicos de acuerdo a la edad que tenga, estos estudios pueden hacer diagnósticos oportunos y prevenir precisamente tratamientos más agresivos", explicó la doctora Alonso Ibarra.

Así mismo, señaló que existen muchas patologías benignas en la mama, mismas que en su mayoría se presentan en la adolescencia, por lo que lo ideal es que toda mujer, desde que comienza a reglar, debe educarse a que la glándula mamaria es un tejido que puede ser muy reactivo, sobre todo al inicio de la menstruación, ya que suele presentar dolor y un poco de edema.

"Conforme vaya pasando el tiempo y vaya ganando volumen, las mamas, pueden dar precisamente patología benigna. Entonces, lo ideal es que desde pequeñas, una vez que inician el menstruar las niñas, aprendan a identificar cómo van creciendo sus mamas y si en algún momento dado hubiera algún síntoma que les llamara la atención e inmediatamente decirle a la persona más cercana o en su caso a su progenitora", agregó la especialista.

En cuanto a las mujeres adultas que ya iniciaron su edad reproductiva, considerada por los médicos entre los 24 a 25 años, lo ideal es realizarse un estudio de imagen, como un ultrasonido; en ocasiones los doctores recomiendan que aparte de la revisión o autoexploración que se haga la paciente, deben acudir a un médico para que ayude a reforzar esa exploración y así descartar que no exista alguna alteración.

"No hay que dar por hecho que no es nada, porque hay muchas pacientes que creían que la inflamación antes de reglar es normal o una hinchazón es normal, pero en muchas ocasiones no lo es, hay que aprender a identificar como es el tejido mamario y como este se encuentra antes y después de la menstruación", mencionó la doctora Ana Ruth.

Actualmente y sobre todo en el mes de octubre, existen muchos lugares para realizarse una mastografía, sin embargo, la doctora recomienda que se busque un lugar donde la paciente se sienta cómoda y sobre todo el dedicar un "ratito" al año para estos estudios y perder una hora en hacer el diagnóstico oportuno.

También destacó que es muy importante para los especialistas contar con estudios anteriores o en caso de ser la primera vez de los exámenes, no perderlos o tirarlos, ya que estos son comparados con los nuevos exámenes con la finalidad de que permitan hacer diagnósticos oportunos al comparar el cambio de tejido.

RECOMENDACIONES DE AUTOEXPLORACIÓN

El momento adecuado para la autoexploración es una semana después de haber concluido el ciclo menstrual, ya en este tiempo la mama está menos sensible, aunque se debe medir la fuerza con la que se realiza, los expertos recomiendan palparse durante el baño con un poco de jabón.

"Yo siempre les pongo la comparación de como cuando ves si un aguacate está maduro, sabes que no lo tienes que presionar de manera agresiva, sino que debes identificar si tiene consistencia, entonces hay que utilizar esa misma fuerza para palpar la mama, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj y siguiendo la región periareolar hacia el exterior mientras nos encontramos paradas, posteriormente si se realiza esta misma exploración estando acostada, mucho mejor para ir identificando las características de la mama y lo más importante, que nos ayude a identificar cualquier tipo de lesión por pequeña que sea. En caso de notar algún cambio, acudir inmediatamente al médico”, explicó la doctora Ana Ruth Alonso.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

El cáncer de mama puede presentar distintas combinaciones de síntomas, especialmente cuando está en una fase más avanzada, ya que la mayoría de las personas no presentan síntomas en las fases iniciales.

Algunos de estos síntomas que se han detectado en pacientes que han sido diagnosticados con este tipo de cáncer son: nódulo o engrosamiento en el seno, a menudo sin dolor; cambio en el tamaño, forma o aspecto del seno; aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otros cambios en la piel; cambio en el aspecto del pezón o la piel circundante (aréola); secreción de líquido anómalo o sanguinolento por el pezón.

El cáncer más frecuente en las mujeres es el de mama, pero a partir del año 2006, gracias a la detección temprana y opciones de tratamiento, la tasa de mortalidad ha disminuido.

El objetivo de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS es reducir en un 2,5% anual la mortalidad mundial por esa enfermedad, con lo cual entre 2020 y 2040 se evitarían 2,5 millones de muertes por cáncer de mama a nivel mundial.

En caso de cumplirse ese objetivo, para 2030 se evitaría el 25% de las muertes por cáncer de mama entre las mujeres menores de 70 años, y para 2040 esa cifra sería del 40%.

Los tres pilares para alcanzar dicho objetivo son: la promoción de la salud para una detección precoz, el diagnóstico oportuno y la gestión integral del cáncer de mama.