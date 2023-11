Rinde Adriana Ramírez Lozano su quinto informe de actividades

Guanajuato, Gto.- La presidenta del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Adriana Ramírez Lozano, destacó que los niños, niñas y adolescentes se han colocado en el pilar de la actual administración estatal, sin embargo, urgió la necesidad de fortalecer la atención a los grupos de personas adultas mayores quienes actualmente representan el 11 por ciento del total de la población.

Lo anterior en su mensaje durante su quinto informe de actividades donde estuvo acompañada del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sus dos menores hijas Mara José y María Paula, así como por beneficiarios, autoridades municipales, estatales y federales, además de sus homólogas de los Sistemas Municipales DIF.

Atención a adultos mayores

Al respecto, Adriana Lozano enfatizó que a lo largo de los cinco años se han fortalecido y consolidado los programas para lograr la transformación de las familias en la entidad, trabajo que también debe ser enfocado con una política de atención a los adultos mayores, ya que, de acuerdo a la tendencia, hacia el 2030, dicho sector pasará a ser el 14 por ciento del total de la población, es decir casi 900 mil personas.

Ejemplificó que, de acuerdo a la capacidad instalada del DIF estatal, a la fecha dispone de una atención de mil 620 personas, que resulta insuficiente de acuerdo al total de la población existente.

Afirmó que Guanajuato es un referente nacional en atención a personas adultas mayores, ya que cuenta con una red de 54 Espacios de Desarrollo Gerontológicos, donde se brindan capacitaciones, talleres, se impulsa la salud, el deporte a través de los torneos de cachibol y el bienestar integral de los usuarios.

Para garantizar la salud bucal de las personas adultas mayores, se brindó a más de mil 472 beneficiarias a través de 206 brigadas municipales dentales, donde se otorgaron 7 mil 718 consultas, 832 tratamientos pre protésicos y 2 mil 45 prótesis dentales totales y parciales.

“Lo mejor es tener personas adultas mayores viviendo de manera saludable e independiente, por eso las políticas de acción deben ser preventivas desde este momento y crear conciencia de que, si queremos cuidarnos, debemos comenzar desde hoy para tener una vida adulta sana e independiente. Los adultos mayores son nuestros presentes y son quienes han hecho esta grandeza de Guanajuato”, refirió.

Red de voluntariado

Ramírez Lozano resaltó el trabajo de los 19 mil voluntarios que se tienen en el DIF, que, traducido en recursos, representa un ahorro de mil 600 millones de pesos; agregó que se han brindado 24 mil orientaciones alimentarias.

“Gracias al trabajo del DIF estatal hoy las familias guanajuatenses cuentan con una mejor calidad de vida. Hoy nos transformamos en una instancia impulsora de los derechos humanos, del verdadero desarrollo integral de las personas, ese que únicamente se logra cuando se trabaja, cuando se comparte y se brindan las herramientas necesarias, en estos cinco años hemos brindado apoyo a miles de personas, familias y comunidades”, enfatizó.

Familia Temporal

Señaló que por primera vez en Guanajuato se habló de Familia Temporal, que ofrece a niñas, niños y adolescentes institucionalizados un espacio de cuidado, por tiempo determinado, para su protección y atención a sus necesidades, mientras pueden regresar a su núcleo familiar o se determine un proceso de adopción.

Asimismo, comentó que otra de las acciones en la que se trabaja es la prevención de la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en Centros de Asistencia Social; “Por eso estamos apostando mucho en este programa que ha crecido tanto, llamado Crianza Positiva que está dirigido a madres, padres y cuidadores”.

Crianza Positiva

En ese sentido, señaló se han beneficiado a 65 mil 094 padres, madres y cuidadores, quienes ya cuentan con herramientas a través de más de 3 mil 546 talleres de Crianza Positiva.

También, dijo se capacitó como facilitadores en crianza positiva a 2 mil 401 personas de instituciones estatales, gobiernos municipales, sector empresarial y sociedad civil organizada, quienes replican este manual.

Fortalecimiento familiar

Adriana Ramírez, explicó que, a través de equipos multidisciplinarios se realizaron mil 322 visitas domiciliarias, que representan 9 mil 384 horas de acompañamiento en las que 515 personas pudieron participar de talleres psicoeducativos, asesorías legales, atenciones psicológicas y apoyo de carácter social y vincular, así mismo se capacitó a 102 personas adscritas a organismos municipales, a través de 98 sesiones de capacitación y acompañamiento.

Alimentación Sana, Variada y Suficiente

Indicó que se han beneficiado más de 598 mil 515 guanajuatenses con apoyos a través de los diversos programas de Asistencia Alimentaria al entregarse más de 92 millones 935 mil de raciones de desayunos calientes, además de 69 millones 710 mil 500 raciones de desayunos fríos, así como más de un millón 212 paquetes alimentarios.

Además, dijo que, a través de la promoción de una cultura de alimentación, sana, variada y suficiente, se realizaron cerca de 23 mil 401 mil acciones de orientación alimentaria y se capacitó a 215 mil 319 guanajuatenses.

Red Móvil

El programa Red Móvil Salud indicó se impulsa el desarrollo de más de 705 localidades, beneficiando de más de 34 mil 500 personas y en el que se han iniciado 36 mil 573 proyectos sustentables.

Finalmente, en su mensaje, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, celebró la transformación que ha logrado el Sistema DIF Estatal a lo lardo de la historia, a favor de las familias de Guanajuato. “Son cambios profundos que han implicado reformas legales que han implicado configuración de puestos, para lograr el éxito que se tiene el día de hoy”.

Asimismo, reconoció el trabajo y el liderazgo de la Presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Adriana Ramírez Lozano. “Gracias por todo lo que has hecho, no sólo con tu familia, sino por los guanajuatenses; mucho del este éxito logrado no sería posible sin tu liderazgo, felicidades por ser una gran presidenta del DIF”, insistió.