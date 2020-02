Restaurante pone su granito de arena; contrata a chicos con síndrome de down

León, Gto.- A pocos días de haber abierto sus servicios de comida a base de chilaquiles y atendiendo al público con chicos down, un restaurante en la colonia Andrade, está poniendo el granito de arena en inclusión e incorporación laboral en la ciudad zapatera.

Ricardo Rejón, socio del lugar e integrante de la agencia creativa “Ponte Trucha”, quienes están detrás del proyecto para dar empleo a personas con discapacidad, contó que tardaron cerca de 9 meses para hacer realidad este sueño y lograr el acondicionamiento físico del espacio.

Su trabajo con gente con síndrome de down no es a partir de esta nueva opción en la cartera culinaria de comida rápida en León, sino que ya tienen más de un año y medio enseñando rugby a más chicos en esta condición.

Señaló que actualmente en el DIF de León existen tres mil personas con diferentes discapacidades pidiendo empleo o alguna oportunidad para mejorar su calidad de vida a diario.

¿Cuál es nuestro sueño? Que esto deje de ser una nota; hay 3 mil personas con discapacidad inscritas en el DIF buscando trabajo, no solo con síndrome, sino con epilepsia, discapacidad motriz; hay muchísimas personas excluidas laboralmente.

Queremos tratar de dar la pauta para que otros negocios vean que es atractivo para tu negocio, te va a ayudar y vas a ayudar a la problemática de desempleados discapacitados que hay en León; es bastante gente que está esperando una oportunidad laboral.

Ricardo Rejón

Hasta el momento La Puerta Roja tiene una solicitud de un chico para integrarse a la parrilla y cocina, pues de los 5 jóvenes que actualmente trabajan, solo “meserean”, recibiendo un salario y las propinas.

TESTIMONIOS

Estoy muy feliz, muy contento, espero durar mucho tiempo aquí, me va bien con las propinas

Danny de 29 años de edad mesero del lugar

“Me gusta mucho trabajar, le pongo ganas, quiero salir adelante”, dijo Jorge, mientras atendía a los clientes, que hasta el momento son varios ya los que conocieron el sazón y recibieron la buena atención en conjunto con el trato humanitario de estos chicos.

COMENSALES

Olivia Hernández y Enrique Macías con su hijo Santiago de 17 años de edad, quien también es down, esperaban en la banca, afuera del restaurante de la avenida Américas, su turno para ingresar a desayunar.

La oportunidad para que niños como Santiago, sean empleados; todos los niños como ellos en algún momento se sintieron excluidos; nos da la satisfacción que esto va en aumento; yo me emocioné qué la gente lo está tomando con mucho agrado

Mamá de Santiago

“Es falta de información; vivimos en una burbuja donde no vemos diferentes realidades y como no tenemos el contacto y trato no los conocemos; somos ciudadanos que vivimos una problemática y la atacamos; pero hay personas que dedican toda su vida a la inclusión”; Ricardo Rejón, integrante de “Ponte Trucha”.