Restaurador siente que ha disminuido la popularidad de la Virgen de Guadalupe

En uno de los barrios considerado de los más peligrosos y de tradición en la ciudad, tiene su taller José Armando Náchez, quien restaura imágenes religiosas, este año a propósito del Día de la Virgen de Guadalupe, recibió no más de 8 imágenes de la “morenita” para restaurar; dice que la gente ahora prefiere a San Juditas.

El taller de Armando está ubicado en la calle Usumacinta, afuera del lugar, un discreto letrero amarillo indica que ahí es “Ars Nova” lugar en donde a la vista de la gente se escuentran varias figuras del Niño Dios, vígenes y santos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local [Video] Decenas de feligreses disfrutan de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Una vitrina delimita el paso que da entrada el pequeño espacio en el que cientos de partes de figuras de resina, yeso, patol, están por todos lados, no es necesario un orden, el hombre que por años ha estado ahí sabe en donde encontrar cada cosa.

Vestido con ropa de trabajo y con la amabilidad que lo caracteriza Armando recibe a la gente, le preguntan cuánto saldría la restauración de alguna figura, calcula y da un aproximado, en seguida, cuenta que el trabajo sí ha bajado inevitablemente, pero como sea, en estas fechas que se acerca la Navidad tiene varios pedidos por entregar.

En una estantería del taller, se encuentran tres vírgenes de Guadalupe, las que tiene por entregar y otras que ya están con sus dueños, ya que las terminó para que pudieran rezar su novenario.

Generalmente en años anteriores recibía entre 9 y 10 piezas con detalles pequeños por arreglar, Armando dice que a pesar de la devoción, la popularidad de la virgen de Guadalupe ha bajado un poco, ganando terreno San Judas Tadeo.

“Ahora se festeja más a San Judas, tiene más veneración, no sabría decir si es cuestión de moda, que de repente todos agarran de devoción una imagen y va pasando, se olvidan de ella y agarran otra”, comentó Armando.

El restaurador expresó que de igual forma en los últimos años ha aumentado mucho la figura de la Santa Muerte, la cual tiene su propia festividad popular.

Mientras trabaja en la restauración de un Niño Dios de gran volumen, Armando cuenta que el año pasado tampoco notó gran entusiasmo por celebrar a la Virgen de Guadalupe, los “chavos banda” de la calle, no realizaron baile ni nada y este año, menos por temor a que llegue la policía y les apague la fiesta, agregó que tal vez solo recen un rosario.

“No sé si tenga que ver que están cancelando muchas celebraciones, pero yo que me acuerde en otros años se hacían fiestas populares, donde quiera se veían, baile, todo esto con los chavos banda y el año pasado casi no”, recordó Armando.

En la calle Usumacinta, hay dos vírgenes pintadas, una de ellas, realizada por Armando desde hace 10 años, a él le pagaron por pintarla, la realizó de acuerdo a la imagen original, recuerda que en una ocasión la vandalizaron, le aventaron pintura.

“Casi lloraron cuando la vieron así, amaneció así, pensaban que había sido él, yo no supe ya que pasó, cuando les dije que yo la pintaría de nuevo, se calmaron, creían que la iba a borrar y volver a pintar, y les dije que sobre el daño pinto, por eso se calmaron”, recordó Armando.

Entre yeso, polvo, ojos de vidrio, pinturas, pinceles, expresó que el culto a Virgen de Guadalupe se puede ver de distinta perspectiva, desde una figura que une o apacigua la rivalidad entre bandas, la madre protectora de los mexicanos o hasta símbolo de una nación, lo cierto es que a la “morenita” se le venera en su día.