Reprocha Guerrero Horta a AMLO ocupar espacio para dar falsos datos

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, reprochó a Andrés Mánuel López Obrador que “haya ocupado el espacio para seguir dando datos falsos a los mexicanos, plantear una realidad que no está viviendo la ciudadanía y exponer su manifiesto político, que ha sido su guía de propaganda”, en el segundo informe de gobierno del mandatario nacional.

Guerrero Horta afirmó que “México lleva dos años de pérdidas bajo el mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y así seguirá si no se le frena”.

“Un primer tema que destacó fue el combate a la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos, cuando ya se descubrió que hasta su hermano incurre en estas prácticas, a lo que se suman acciones como el otorgar contratos en lo oscurito”, expresó el líder panista en León.

En el tema de seguridad, Antonio Guerrero, invitó a López Obrador a revisar a detalle las cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en cada entidad federativa, “pues estas dicen lo contrario, como muestra está el robo a negocios que aumentó un 50%”.

“El presidente asegura que ya no manda la delincuencia organizada, cuando vemos que está aún sigue activa, protagonizando hechos violentos que atemorizan a toda la población. La estrategia de abrazos, no balazos, no funcionó”, indicó Guerrero Horta.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Mantienen en León II indiferencia hacia el cubrebocas

Y recriminó que “a Guanajuato lo tiene abandonado en este como en los otros temas, al igual que a otras entidades federativas. Lo que más aqueja al estado son delitos federales, que simplemente no atiende el presidente López Obrador ni sus mandos en materia de seguridad. Los homicidios no los pueden combatir solos los Gobiernos Estatal y Municipal”, manifestó.

En el rubro económico, Antonio Guerrero dijo que el presidente “asegura que ya pasó lo peor, cuando hay cientos de miles de familias que se quedaron sin un sustento por la catastrófica pérdida de empleos y el cierre de empresas, lo cual abonará a que se multiplique la pobreza. Además de que bajó la inversión extranjera directa y la inversión productiva”.

En el tema de salud, Antonio Guerrero, apuntó que “si Guanajuato no tuviera un sistema de salud pública fuerte no hubiera podido hacer frente a la pandemia. El Gobierno Federal ha abandonado al sector salud ante la pandemia, a los médicos, desde un inicio se vio la falta de apoyo al no darles el equipo de protección necesario y vemos un escenario catastrófico, más de 60 mil decesos por Covid-19.

Esto se suma a una serie de errores que han cometido y se ven reflejados en desabasto de medicamentos y otros insumos.