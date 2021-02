Reprocha gobernador abandono de la federación en políticas de vivienda

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reprochó el abandono del gobierno federal a las políticas de vivienda.

En la entrega del Conjunto habitacional Villas de San Juan, Rodríguez Vallejo cuestionó “¿para qué se junta una bolsa millonaria, por qué es importante este subsidio? aquí si tengo que recriminarle a la federación, el abandono a la política de vivienda, en cuanto a los subsidios, uno de los peores errores que ha cometido este gobierno, lo tengo que decir claro y fuerte, porque se lo dije al director de Infonavit, es un gran error el haber quitado el subsidio a la vivienda de nuestro país, ¿por qué? Porque la vivienda se regula por el propio mercado, aun teniendo un credito de Infonavit no te alcanza para las casas que se están vendiendo, mucha gente que tiene toda su vida trabajando en una fábrica de zapatos en un empresa, en el municipio, teniendo su crédito, juntándolo con el de su pareja, salen a buscar casas y no hay casas de ese precio, todas las casas que hay en el mercado son casas arriba de 500 mil pesos, y de qué sirve tener tu crédito Infonavit si no hay una casa de 300 mil pesos”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Pese a esfuerzos del Gobierno Estatal, no ha sido posible conseguir la vacuna contra el Covid-19

Para hacer posible el Conjunto Habitacional Villas de San Juan, la fundación Corazón Urbano aportó más 5.7 millones de pesos; además hay casi más de 2 millones de pesos en ahorro de las familias beneficiarias y otros 6 millones de pesos de subsidio del IMUVI, así como un subsidio de 8 millones de pesos del Gobierno del Estado a través del Desarrollo Social y Humano. La bolsa global es de 40.7 millones de pesos.

El Municipio de León, a través del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), realizó la entrega del Conjunto Habitacional Villas de San Juan, Segunda Etapa, en la que se otorgaron 144 créditos.

Rodríguez Vallejo subrayó que “uno los propósitos principales del Gobierno del Estado es el de impulsar una vida plena, saludable, en las familias de Guanajuato, para lograrlo, trabajamos en generar unas condiciones idóneas, para que las familias tengan acceso a vivienda digna, en condiciones de higiene, comodidad, en un entorno favorable”.

“Tres son las estrategias para lograrlo: uno, el mejoramiento de vivienda de población en situación vulnerable, el acceso a la vivienda de calidad y tres el fomento a una vivienda sustentable, estas acciones las llevamos en coordinación con los gobiernos de los municipios y de organismos desarrolladores de vivienda del estado, no puede ser de otra manera, porque el reto es tan grande, solamente haciendo equipo y trabajando en equipo, juntos, sociedad y gobierno” comentó.

El ejecutivo estatal recalcó el trabajo realizado desde el IMUVI y el Municipio “esta ceremonia de entrega, de 144 viviendas, de la segunda etapa del conjunto habitacional Villas de San Juan, es una muestra de ello por la suma de esfuerzo, nuestro reconocimiento al IMUVI, a Amador Rodríguez que fue perseverante, hasta lograr la colaboración de la Fundación Corazón Urbano”.