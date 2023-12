Rehabilitan los Pozos del Fraile debido al alto índice de inseguridad

En la colonia Obrera, una de las colonias más populares de la ciudad de León, se sitúan los “Pozos del Fraile” un reconocido lugar lleno de historia y tradición, que hace una semana ha comenzado su rehabilitación total.

Según diversas opiniones de los vecinos de la colonia Obrera, los Pozos del Fraile se han convertido en un nido de delincuencia, debido a su nula iluminación, descuido y discreción del lugar.

“Los maleantes se vienen a los pozos a drogarse, o simplemente a reunirse, era un lugar que ya necesitaba mantenimiento, se robaron la iluminación, se bajan a esconderse, a parte siempre se quedaban esperando a que pase gente para robarles, sin duda ya era hora de que los rehabilitaran”, declaró uno de los vecinos de la Obrera.

Debido a esto, el Municipio de León ha tomado la iniciativa de rehabilitar dichos pozos, con el fin de devolverle a esa área pública la seguridad y libertad que los habitantes anhelan, según los trabajadores de los pozos, la obra concluirá a finales de enero.

“Ya no saben ni en qué gastarse el dinero, este tipo de obras sí son necesarias, parece que no, pero ya cuando los lugares están remodelados hasta la misma delincuencia se aleja, no les dan chance de anclarse a esos lugares”, recalcó uno de los vecinos.

La leyenda cuenta que en 1586, durante la colonización española, el fraile Juan de Cuenca y Virúles, conocido por su bondad y esfuerzos para apaciguar a los chichimecas, fue brutalmente asesinado. En un acto de violencia, sus ojos azules fueron arrancados, dando lugar a la creación mística de los Pozos, cuando en esos sitios brotó agua.

“Estos cuerpos de agua, vinculados a la trágica muerte de un fraile, se han convertido en un símbolo de la compleja historia de nuestra ciudad”, explicó un historiador local.

Con el paso de los años, los Pozos del Fraile, que alguna vez fueron un recurso hídrico esencial, cayeron en el olvido y se convirtieron en un foco de infección y un área propensa a la inseguridad. Esta situación llevó a la Dirección de Obra Pública a iniciar un proyecto de tres meses para restaurar estos pozos a su antiguo esplendor.

“Nuestro objetivo es no solo rescatar un sitio de gran valor histórico, sino también convertirlo en un espacio seguro y atractivo para los habitantes de León”, afirmó Israel Martínez Martínez Director de Obra Pública.

Las labores de rehabilitación incluyen la retirada de elementos antiguos, la demolición de muros, la instalación de protecciones de seguridad y la renovación de pavimentos, junto con la adición de mobiliario urbano y el mantenimiento de áreas verdes. Este proyecto, que busca preservar el legado histórico y cultural de León, también es un paso hacia la modernización y el embellecimiento urbano.

Los Pozos del Fraile representan una pieza clave en el tejido histórico y cultural de León. Su historia y leyendas reflejan la complejidad y riqueza de la herencia de la ciudad. A través de su rehabilitación, “no solo restaura un importante recurso hídrico, sino que también reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio y la mejora de la calidad de vida urbana.

Con este proyecto, los Pozos del Fraile están destinados a recuperar su lugar como un punto de referencia histórico y un tesoro cultural para las generaciones presentes y futuras”, concluyó el director de Obra Pública.