Regularizará IMSS Guanajuato servicios ordinarios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato llama a la población a sumarse a la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios, que se llevará a cabo del 2 al 4 de julio en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales del estado.

Es necesario recalcar que la epidemia del Covid-19, provocó que se suspendieran muchos de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a la crisis sanitaria. Ahora se busca regresar a la normalidad, con los protocolos necesarios de sanidad, para que las personas con necesidad de atención médica lo puedan hacer, como regularmente se les atendía.

Lo anterior, en el marco de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, en los cuales las unidades médicas en los tres niveles de atención concentran la prestación de servicios a las y los pacientes. Hasta el momento, el IMSS en Guanajuato ha realizado 764 mil 447 consultas de medicina familiar, 129 mil 400 detecciones de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus, 99 mil 479 consultas de especialidad y 7 mil 103 cirugías.

Los hospitales que participarán en la jornada son el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya, No. 21 de León, el Hospital General de Subzona (HGZS) No. 54 de Silao y el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León.

En los procedimientos quirúrgicos y consultas de especialidad se trabajará con Cirugía general, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, además de Medicina Interna.

También estarán las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 y No. 48 de León con consultas y procedimientos quirúrgicos de alta complejidad con especialidades como: Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General, Angiología, Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Proctología, Urología, Cirugía Plástica, Cirugía Oncológica, entre otras.

En cuanto al Primer Nivel de atención, se llevarán a cabo detecciones de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, diabetes mellitus e hipertensión arterial, además de que habrá servicio de consulta en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Además, la población ya puede acudir a las UMF de adscripción para incorporarse al programa PrevenIMSS para evitar enfermedades, o bien, para el control de padecimientos crónicos degenerativos.

Estos servicios se otorgarán con el apoyo y trabajo del personal de salud de diversas categorías: médicos cirujanos, ginecólogos, médicos oftalmológicos, urólogos, enfermeras, camilleros, asistente médica, así como personal de higiene y limpieza; esto como parte de las atenciones otorgadas a este tipo de padecimientos.

Derivado de la estrategia “100 días para mover al IMSS”, se ha sobrepasado la meta fijada en algunos servicios médicos a nivel nacional, por ejemplo, se tiene un avance de 193 por ciento de mastografías, 143 por ciento de diabetes mellitus y 114 por ciento en detecciones de cáncer cervicouterino. Además, se han realizado cirugías de especialidad y trasplantes de órganos y tejidos.

Las atenciones médicas se desarrollarán bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.