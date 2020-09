Regreso de Anaya, es una buena noticia para México, no sólo para el PAN

“Todo lo que advirtió en campaña está sucediendo”, señaló la Senadora Alejandra la “Wera” Reynoso, con el regreso del ex candidato presidencial Ricardo Anaya a la vida política nacional, vaticinando que no solo es una buena noticia para el PAN, si no para México.

“A mí me dio mucho gusto su regreso nuevamente al trabajo público, político; hay que reconocer todo lo que advirtió en campaña todo está sucediendo; desde energías renovables, tema económico, centralismo”, indicó la “Wera” Reynoso.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Antes de la pandemia ya se habían perdido 800 mil empleos

La participación pública de Ricardo Anaya, hasta este pasado lunes 21 de septiembre, era en sesiones esporádicas del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional o en Comisión Permanente Nacional.

“Es una buena noticia no solo para el PAN, si no para México, porque una persona con ese nivel de análisis y de objetividad en la propuesta que hace; nos da muchísimo gusto que regrese”, advirtió la Senadora Alejandra la “Wera” Reynoso.

Acusaciones por caso Lozoya





Estas acusaciones donde se señaló directamente al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, con la recepción de sobornos, dice la Senadora panista, no debilitan al partido a pesar de regresar con mucha cercanía a los comicios electorales.

“… como él mismo ha salido a declararlo y a desmentir, no se ha probado absolutamente nada, si el propio Lozoya está bien tranquilo en su casa, se supone que fue detenido porque tenía una orden de aprehensión y fue extraditado por una orden de aprehensión; y a resultó su mejor aliado para denostar; para nada que afecta al PAN la reincorporación del regreso de Ricardo Anaya”, indicó la “Wera” Reynoso.