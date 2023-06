Registran ciudadanos maltrato animal en Guanajuato; rescatan a la mascota

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Un joven fue captado al momento que conducía su motocicleta y arrastraba a un perro a quien tenía atado del cuello a una correa; las autoridades ya buscan al responsable del maltrato animal .

Lo anterior fue atestiguado por ciudadanos, quienes al momento de los hechos transitaban por el acceso a Cervera, lugar donde el joven de aproximadamente 30 años de edad, maltrataba a una hembra de raza Husky color blanco.

Arrastraba a su perrita.

Lo anterior fue denunciado a través de la red social Facebook en el perfil de Sofía Macarty, estudiante de medicina veterinaria, quien hizo público las fotografías y un corto video en el que se puede observar el maltrato al que fue sometida la mascota.

La joven relató que fue con apoyo de su pareja que pudieron enfrentar al sujeto, a quien le dieron alcance en los semáforos de la citada vialidad, y al tenerlo de frente le cuestionaron su actuación.

Narró que en una actitud nerviosa y evasiva, se dijo sorprendido por lo ocurrido, además de asegurar no haberse dado cuenta que arrastraba a la mascota de nombre Luna, la cual por fortuna lograron rescatar de su agresor, pese a la resistencia que puso su propietario.

Se rescató a la perrita que fue arrastrada desde una motocicleta en movimiento.

Y es que en ese momento, otro par de automovilistas quienes también presenciaron los hechos hicieron alto total y apoyaron para obligar al hombre a entregar la mascota y esperar al arribo de las autoridades para que explicara por los hechos.

Sin embargo al sentirse rebasado, el agresor, huyó del sitio con rumbo a Las Águilas sin que hasta el momento se desconozca su paradero, ya que la motocicleta que conducía no contaba con placas de circulación.

En tanto, la mascota fue enviada a la veterinaria a fin de que recibiera atención, ya que derivado de la agresión presentaba diversas quemaduras, además de un grado de deshidratación, producto del golpe de calor.

Asimismo, la publicación se ha compartido en diversos grupos de la red social Facebook con la finalidad de dar con el paradero del agresor. “Urgente encontrar a esta persona

Le quitamos el perro en los semáforos de acceso a Cervera y se dio fuga hacia las teresas y las águilas”, (sic).

Además indicó que la mascota ya se encontraba en la clínica veterinaria RINA Veterinaria “ESTÁ BIEN, no esta muerta está bien y afortunada no está fracturada sólo está con muchas quemaduras, haré una publicación posterior por la noche que despierte de la anestesia. Si gusta apoyar a su cuenta les dejo el número de cuenta de la veterinaria y mío a continuación (en el motivo poner LUNA y mandar comprobante para no perder sus donativos. BBVA 4152 3137 8237 6383-Sofía Ramírez Macarty”, (sic).

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que se ha montado un operativo a fin de dar con el responsable. Hasta el cierre de esta edición no se contaba con el paradero del individuo.