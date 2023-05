Piden castigo penal por maltrato animal en Guanajuato

William Perales, rescatista del refugio "De Corazón a Corazón Salvemos Irapuato", dijo que es urgente que haya políticas que castiguen a los hombres y mujeres que hagan daño a los animales en el estado.

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, William Perales aseguró que luego de los casos como el ocurrido en el municipio de León en el que un hombre al parecer se estaba comiendo un perro, o como el presunto violador de perros en Irapuato no puede quedar impune.

Explicó que se busca crear conciencia para mejorar el bienestar animal y contribuir a la adopción de políticas públicas sólidas que garanticen un mejor futuro para quienes no se pueden defender.

William Perales lamentó que en el estado todavía no se contemple a los animales en su Código Penal, por lo que dijo que es urgente que se comience a velar por la integridad de los animales en el estado, esto, para evitar que estas practicas de crueldad se sigan cometiendo sin castigar a los culpables.

Aseguró que en el estado siguen siendo contados los casos de maltrato hacia animales, sin embargo, resaltó que esto no quiere decir que no los haya, sino que no se les ha dado la adecuada difusión.

“Siguen siendo casos aislados. Está lo del presunto violador de Las Américas aquí en Irapuato, pero recientemente está también lo del hombre que se estaba comiendo un perro ya tenia tiempo realizando esta practica, pero nadie se animaba a denunciar”, dijo.

Por ello, llamó a la ciudadanía a seguir exponiendo a aquellas personas que lastiman, o que le causan muerte a los animales, esto, con el fin de seguir impulsado el desarrollo de políticas que velen por la integridad de los animales.

“Se tiene que comenzar ha haber castigos ejemplares para aquellas personas que lastimen o maten a un perro, yo pienso que si hay castigos para los perros que dañan a un humano, mínimo debe haber castigos para aquella persona que lastime un perro”, agregó.