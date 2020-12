Registra León 394 nuevos contagios de coronavirus

El municipio de León registró este miércoles su segundo peor día en cuanto a reporte de contagios de coronavirus. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que 394 personas fueron confirmadas como positivas, para acumular 21 mil 103, de las cuales. 21 mil 65 son de transmisión comunitaria.

En cuanto a deceso, 15 leoneses se sumaron a la cifra letal que hasta el miércoles es de mil 531. Los casos sospechosos igualmente se mantienen muy altos; mil 517 en espera de recibir resultado de la prueba Covid-19, aunque son 180 menos de los que había en martes. Después de muchos días con bajas cifras, 286 pacientes se reportan como recuperados, con lo que el acumulado es de 17 mil 463.

Las defunciones informadas este miércoles corresponden a seis mujeres y nueve hombres. De ellas, tres sin comorbilidades: una de 42 años que murió en el HGZ No. 21 del IMSS y otras de 60 y 54 años respectivamente, fallecieron en el HGR No. 58 del IMSS.

Las otras tres, una de 53, con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica y otra de 55 años, con las mismas enfermedades, además de obesidad, en el HGZ No. 21 del IMSS. La sexta, de 55 años, en el Hospital Aranda de la Parra, con asma y EPOC.

De ellos, uno, de 29 años, sin comorbilidades murió en el HGR No. 58 del IMSS. Uno de 59 años, en el Hospital General Regional de León de la SSG, con asma; uno de 64, en el Aranda de la Parra, con hipertensión arterial sistémica; uno de 59, en el HGR No, 58 del IMSS, con diabetes tipo 2; dos en el HGZ No. 21 del IMSS, uno de 39 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad y otro de 53, con diabetes e hipertensión.

También perdieron la vida uno de 54 años, en la UMAE T1 del IMSS, con hipertensión arterial sistémica; uno de 43, en el Hospital Comunitario Las Joyas, con hipertensión arterial sistémica y uno de 72, en el Hospital Estatal Covid-19, con hipertensión.

En el estado de Guanajuato, además de estas 15 muertes, se reportaron 27 más; 42 en las últimas 24 horas que suman cuatro mil 251 personas fallecidas durante la pandemia.