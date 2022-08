Regidora de Celaya no será separada del PAN: Torres Graciano

León, Gto.- El diputado Fernando Torres Graciano, dijo que la regidora con licencia del PAN en Celaya no será suspendida del partido por las acusaciones que pesan contra su hijo de 16 años de edad supuestamente por el delito de extorsión. Deslindó al partido, incluso a la regidora de delito que se le acusa al menor.

“Insisto, no hay un tema que le impute a ella, ella no cometió un delito y no puede ser ella la que reciba una sanción (…) No podemos responsabilizarnos como partido su actuar como mamá, insisto, nosotros no somos jueces para señalar a los padres”, comentó.

El panista comentó que la separación del cargo de la regidora de Celaya, Cristina Villalobos, es indefinida y aunque puede ser de manera definitiva y todo depende de lo que se tarden las investigaciones para dar una resolución.

Sin embargo reconoció la disposición de la funcionaria municipal para acatar la decisión del partido considerando que ella de manera directa no había cometido ningún delito.

En los últimos días se dio a conocer que el hijo de la regidora fue detenido por el delito de extorsión, una situación que ha azotado a los comerciantes de Celaya y que se ha dado seguimiento por parte de las autoridades municipales y estatales.

Torres Graciano dijo que nadie está exento de que algún familiar esté involucrado en este tipo de acciones, pero en lo que corresponde como partido se hizo lo correcto.

“Su familia, su mamá, su abuela fueron panistas de toda la vida y bueno ya la acción particular de su hijo no involucra al partido ni tampoco la hace responsable a ella. Fue un buen mensaje lo que hizo el partido de pedirle la separación y también por parte de ella que aceptó y pudo hacer dicho no”, agregó.

Aseguró que se está haciendo justicia y se está actuando conforme a la ley independientemente de quien fuera el hijo.