Votantes de Morena no conocían a sus candidatos [Video-Fotos]

León, Gto.- Doña Bernarda fue una de las personas de la tercera edad que este jueves llegaron al parque Hidalgo a votar en las elecciones internas de Morena, no conocía por quién iba a votar aunque ya había recibido un instrucción, sin embargo, estaba a la espera de la promesa que le hicieron: una despensa.

“Nos trajo el señor que se está haciendo encargado de esto… ahorita nos trajeron a cinco en coche… No, yo no lo conozco nada más me dijeron, según que una despensa pero pos a ver”, dijo mientras se encontraba desconcertada sobre lo que estaba pasando.

Este medio detectó mediante una transmisión en vivo las respuestas de los votantes que no sabían con precisión lo que estaba ocurriendo o el fin por el que los llevaron en carros particulares y múltiples camiones privados a que votaran.

Eran casi las 11 de la mañana y al menos 13 camiones estaban estacionados en el Parque Hidalgo, lugar sede de la votación, pero del lado de la colonia Obregón a unas cuadras del barrio Arriba.

En los camiones venían a bordo vecinos de colonias como las Joyas y la Jacinto López, llegaron, bajaron y los esperaban a que emitieran su voto para regresarlos a su casa..

Del otro lado del bulevar Adolfo López Mateos, en el mismo parque Hidalgo, pero ya cerca de la colonia Industrial, la fila para los votantes se hizo larga, recorrió casi toda la manzana, en contraste a las primeras votaciones de hace un mes que se llevaron a cabo en ese mismo lugar, la fila le dio vueltas a la fuente, a las áreas verdes y en sí casi a todo el parque.

Martín, otro hombre que padecía de una enfermedad, también esperó por un largo momento para poder votar. Su líder distrital se le perdía por momentos y al igual que sus vecino no sabía leer y escribir y sólo entregaron los papeles que les solicitaron.

Una de sus acompañantes dijo que esperaba que les cumplieran sino sólo irían a perder su tiempo toda la mañana.

“Pues espero que si nos cumplan, de todos modos uno sigue igual, en las calles sin pavimentos y con la inseguridad”, dijo otra mujer también de edad avanzada.

Ya por la tarde, el morenista Ricardo Gómez Escalante se confrontó con una mujer que se presentó como observadora de casilla, ambos cuidaban las urnas y la escena quedó plasmada en un video que se subió a internet.